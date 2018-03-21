‘Arılara fısıldayan kadın’ hamileyken arılarla fotoğraf çektirdi. Doğumdan 6 gün önce gelen haberle yıkıldı!

ABD'nin Ohio eylatinde yaşayan Emily Mueller, dördüncü çocuğuna hamileydi. Lakabı 'Arılara fısıldayan kadın' olan Mueller, doğum öncesi arılarla fotoğraf çektirdi. Doğumdan 6 gün önce aldığı haberle yıkıldı.

Arı yetiştiricisi Emily Mueller, arılardan korkmuyordu. Onlarla içli dışlı olan Mueller’in lakabı ‘Arılara fısıldayan kadın’ olmuştu. Hamile olduğunu öğrenen Emily Mueller arılarla beraber fotoğraf çektirmek istedi. Emily daha önce düşük yapmıştı. Bu seferse her şey yolunda gidiyordu. Fotoğrafçı Kendrah Damis ile irtibata geçerek kendisinden bebeğinin ve arıların yer aldığı fotoğraflar çekmesini istedi.



Emily, arıların karnının üstüne konmasına izin verdi. Ortaya inanılmaz görüntüler çıktı. Fotoğraflar internette hızla yayıldı ve Emily bir günde ünlü oldu. Tahmin edildiği kadarıyla 20 bine yakın arı, karnının üstüne konmuştu. Emily fotoğraf çekiminden önce arıları besledi. Böylelikle arılar tarafından sokulma şansını sıfıra indirdi.

Arıları karnına doğru çekmek için de elindeki konserve kutusuna kraliçe arıyı koydu. Fotoğraf çekiminden önce doktora danıştı ve onayını aldı. Fotoğraf çekiminin ardından Emily ve Ryan bebek odasını düzenlemeye başladılar. Geçtiğimiz ayda Emily'nin bebeği düşünce adeta kahroldu.

Emily, Facebook'ta “Tanrının Emersyn Jacob adını koyacağımız oğlumuzu yanına aldığını düşünmek istiyorum” dedi.