Avuç içerisinde ‘x’ ne anlama geliyor? Bilim insanları açıkladı…

Rusya STI Üniversitesi'nin yapmış olduğu araştırmaya göre; avuç içerisinde 'x' olan insanlar daha dikkat çekici hayat yaşıyor.

Rusya STI Üniversitesinde yapılan bir araştırmada bazı insanların ellerine bakılarak, o kişinin kim olduğuna ve gelecekte nasıl yaşayacağına dair bilgilere ulaşıldı. ”X Palm Mystery and Spirit Science Formula” adı altında yapılan araştırmada insanların avuç içlerinde yer alan X işaretinin gizemi keşfedildi.

Büyük İskender’den günümüze kadar gelmiş!

Avuç içlerinde ”X” işaretleri olan kişilerin, daha dikkat çekici bir hayat yaşadıkları belirtildi. Bu işarete sahip olan kişilerin hayatlarında büyük başarılar sağladığı, seçilmiş ve sıra dışı insanlar olduğu anlaşıldı. Yapılan açıklamalarda avuç içi okumanın batıl bir inanç olmadığı hatta tarifi Büyük İskender’in hayatta olduğu zamandan günümüze kadar geldiği ortaya çıkmıştır.

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