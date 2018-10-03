Ayvalık’ta zeytin çekirdekleri

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Köy Enstitüleri modelini örnek alan ‘’Zeytin Çekirdekleri’’ projesini hayata geçirdi. Ayvalık Belediyesi, çocuk ve gençlerin sosyal gelişimlerini güçlendirmek için ücretsiz müzik ve sanat programları başlattı. Çocuklara müzik eğitiminin yanı sıra, ekoloji, güzel sanatlar, fotoğrafçılık, tiyatro ve spor eğitimi de veriliyor.

Başkan Gençer, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada ‘'Çocuklarımızın, sanat yoluyla farkındalık yaratmasını ve idealist birer sanatçı olarak yetişmelerini amaçladık. Zeytin Çekirdekleri Projesi ile, kırsal ve kentsel mahallelerden Ayvalık'a bağlı toplam 35 okuldan 1800 çocuğa ulaştık.” dedi.

“Köy Enstitülerinin Cumhuriyet tarihindeki önemini unutmadan Ayvalık çapında Köy Enstitülerinin tedrisatını uygulamaya başladık” diyen Başkan sözlerini şöyle sürdürdü: ‘'Ücretsiz müzik, sanat ve spor eğitim programı olan Zeytin Çekirdekleri, Anadolu'yu aydınlatan Köy Enstitüleri anlayışı ile gerçekleşti. Yaz kampları etkinlikleri de projenin önemli bir ayağını oluşturuyor. Çocukların konser, spor yarışmaları, çevre etkinlikleri gibi faaliyetlere de katılımı sağlanıyor. Ulusal ve uluslararası etkinlik ve konserler de öğrencilerin yer aldığı aktivitelerden. Projeyi, Ayvalık Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ayvalık okulları yönetimlerinin işbirliği ile gerçekleştirdik. Çok sayıda gönüllü de bize destek veriyor. Hedefimiz, birlik ve barışın sesini sanat yolu ile oluşturmak, çocuklara karşılıksız sanat ve spor eğitimi olanağı vermek, dünyamıza iyi bireyler yetiştirmek”