Balık kızartmasının kokusu evden nasıl çıkar?

Balık pişirirken evinize sinen keskin balık kokusunu bu yöntemle önleyebilirsiniz.

Taşıdığı besin değerleri sebebiyle hafta en az 1 kez yenilmesi önerilen balığı evinizde kızarttığınızda ortalığı saran balık kokusu sadece evdekileri değil, komşuları bile rahatsız edebilir. Evde balık kokusunu gidermek için işte yapabilecekleriniz…

DEFNE YAPRAĞI İLE KIZARTIN

Balığınızı aldınız, kılçıklarını ayıkladınız ve tavaya yağınızı koyup tek tek balıkları dizdiniz. Buraya kadar her şey normal. Ancak balığı kızartmaya başladıkça evinizi de ağır bir koku sarmaya başladı. Bu kokudan kurtulmak için kızartma yağının içerisine birkaç adet defne yaprağı koyabilirsiniz.

Balığınızı kızartırken bir yan ocağın üzerinde ise içerisine su ve yumuşatıcı koyduğunuz karışımı kaynatabilirsiniz. Bunu balık pişirme işlemi bittikten sonra yaparsanız çok daha etkili olacaktır ve evinizde balık kokusunun kalmadığını göreceksiniz.

ELİNİZE SİNEN BALIK KOKUSUNA KESİN ÇÖZÜM: LİMON

Balığın sadece kızartırken odaya kokusu sinmez. Balığı eğer elinizle ayıklıyorsanız ellerinize de keskin bir balık kokusu kalacaktır. Elinizdeki balık kokusunu gidermenin en kolay çözümü ise elinizi limon ile ovmaktır.