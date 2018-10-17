Bankada şoke eden olay! Toplantı sırasında yılan düştü

Çin’de banka personelinin sabah toplantısı yaptığı sırada bir buçuk metrelik bir yılan tavandan onların üzerine düştü.

Çin’de Guangksi Zhuang Özerk Bölgesinde bulunan bir bankanın personelinin sabah toplantısı yaptığı sırada, tavandan bir buçuk metrelik yılanın tavandan düşmesi güvenlik kameralarınca görüntülendi. Yılanın düşmesi, korku anları yaşattı ve personelin koşuşmasına neden oldu. Uzman ekiplerin gelmesiyle yılan yakalandı.

CBS News’te yer alan habere göre, geçen yıl da başka bir yılan bu banka şubesinde bulunmuştu.

Olayda kimsenin yaralanmadığı ve yılanın Nanning kentinde bulunan Yaban Hayatı Koruma Merkezi’ne götürüldüğü bildirildi.