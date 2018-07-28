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Bekarlığa veda partisinde başkasına âşık olan eşinden böyle intikam aldı!

İskoçya'da yaşayan Andy Mitchell, 6 gün önce evlendiği karısı Meaghan'ın başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendi.

android-time 18:48 28 Temmuz 2018
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Bekarlığa veda partisinde başkasına âşık olan eşinden böyle intikam aldı!
İskoçya'da yaşayan Andy Mitchell, 6 gün önce evlendiği karısı Meaghan'ın başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendi.

40 yaşındaki Andy, 21 yaşındaki karısıyla Meksika’da 30 bin dolara mal olan gösterişli bir düğünle evlenmişti. Çift 3 Haziran’da evlenmişti. Ancak olay Andy’nin istediği gibi ilerlemedi. Meagen, bekarlığa veda partisinde başka bir adamla ilişki yaşamaya başlamıştı.

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Andy, önce büyük bir şok yaşadı ve daha sonra sosyal medya medya hesabından şunları yazdı:

“Merhaba 3 Haziran’da dünya evine girdim ve bu Meaghan Mitchell evlilik yeminini ederken giydiği yüzüktü. “Ancak 6 gün sonra onun bekarlığa veda gecesinde bir ilişkiye başladığını ve bunun evliliğimiz devam ettiği zamanda sürdüğünü öğrendim”

Andy, evlilik yüzüğünü bu sözlerle internete koyarak 400 sterline satacağını duyurdu.

EVDEN KAÇTI

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Meagen düğünden altı gün sonra ilişki yaşadığını söylediği erkekle yaşama kararı alarak evden kaçtı.

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