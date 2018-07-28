Bekarlığa veda partisinde başkasına âşık olan eşinden böyle intikam aldı!

İskoçya'da yaşayan Andy Mitchell, 6 gün önce evlendiği karısı Meaghan'ın başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendi.

40 yaşındaki Andy, 21 yaşındaki karısıyla Meksika’da 30 bin dolara mal olan gösterişli bir düğünle evlenmişti. Çift 3 Haziran’da evlenmişti. Ancak olay Andy’nin istediği gibi ilerlemedi. Meagen, bekarlığa veda partisinde başka bir adamla ilişki yaşamaya başlamıştı.

Andy, önce büyük bir şok yaşadı ve daha sonra sosyal medya medya hesabından şunları yazdı:

“Merhaba 3 Haziran’da dünya evine girdim ve bu Meaghan Mitchell evlilik yeminini ederken giydiği yüzüktü. “Ancak 6 gün sonra onun bekarlığa veda gecesinde bir ilişkiye başladığını ve bunun evliliğimiz devam ettiği zamanda sürdüğünü öğrendim”

Andy, evlilik yüzüğünü bu sözlerle internete koyarak 400 sterline satacağını duyurdu.

EVDEN KAÇTI

Meagen düğünden altı gün sonra ilişki yaşadığını söylediği erkekle yaşama kararı alarak evden kaçtı.