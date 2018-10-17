Böyle dolandırıcılık görülmedi! Eşi bile inanıp intihar etti

Çin'de, sigorta dolandırıcılığı için kendisini ölmüş gibi gösteren adamın karısı, kocasının 'ölümü' nedeniyle iki çocuğuyla birlikte intihar etti.

Çin’de, sigorta dolandırıcılığı için kendisini ölmüş gibi gösterdiği iddia edilen bir adamın karısı, kocasının ‘ölümü’ nedeniyle iki çocuğuyla birlikte intihar etti.Genç adam ertesi gün polise teslim oldu.

KADIN KOCASININ ÖLDÜĞÜNE İNANDI

34 yaşındaki zanlının aracı bir nehirde bulunmuş ve cesedi hiç bulunamamasına karşın öldüğü sanılmıştı. Kadının, kocasının dolandırıcılık planından haberi yoktu ve eşinin öldüğüne inandı.

2 ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE GÖLE ATLAYIP İNTİHAR ETTİ

Daha sonra kadın, internette bir intihar notu bıraktıktan sonra, iki çocuğuyla beraber bir göle atlayıp kendisini öldürdü.

GENÇ ADAM, KENDİSİNİ ÖLMÜŞ GİBİ GÖSTERMİŞ

He’nin geçen Cuma günü Hunan bölgesindeki Xinhua’da polise teslim olduğu belirtildi. He’ye sigorta dolandırıcılığı ve kasten mala zarar suçlamaları yöneltildi.He geçen Eylül ayında, karısından habersiz 1 milyon yuanlık (145 bin ABD doları) bir hayat sigortası satın aldı. Voice of China radyosuna göre, ölüm durumunda parayı karısının almasını istedi. ‘Aile yeniden birleşsin diye’ Polise göre 100 bin Yuan’dan fazla borcu olan He, ödünç aldığı bir araçla kendisini trafik kazasında ölmüş gibi gösterdi.

TALİHSİZ KADIN ARDINDA BİR NOT BIRAKTI

11 Ekim’de de 31 yaşındaki karısı, dört yaşındaki oğlu ve üç yaşındaki kızlarının cesetleri evlerinin yakınlarındaki bir gölde bulundu. Kadın bıraktığı intihar notunda eşine “eşlik etmeye” geldiğini ve “dört kişilik ailenin yeniden birlikte olmasını istediğini” yazdı.

GENÇ ADAM, POLİSE TESLİM OLDU

He ise, ertesi gün polise teslim oldu.

Daha sonra da He’nin, daha önce internette paylaştığı bir videoda, üç yaşındaki sara hastası kızının tedavisi için borç para almak zorunda kaldığını söyleyip, ağladığı ortaya çıktı.