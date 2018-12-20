Canlı yayında muhabirin cep telefonu çalındı! Hırsızlık anı anbean kaydedildi

Honduras'ta bir hırsız, cadde üzerinde canlı yayın bağlantısı yapan bir muhabirin cep telefonunu çaldı. Cep telefonunun çalındığını fark eden muhabir, canlı yayında hırsızların peşine düştü. Devriye gezen polislerin yakaladığı hırsız, gözaltına alındı.

Orta Amerika ülkesi Honduras’ın başkenti Tegucigalpa’da kadın muhabir, canlı bağlantı yaptığı sırada cep telefonu çalındı. Canlı yayında polislerle beraber hırsızların peşine düşen muhabirin hırsızları kovaladığı anlar kameralara yansıdı.

RÖPORTAJ YAPARKEN CEP TELEFONU ÇALINDI





Fany Fuentes isimli kadın muhabir, bir vatandaş ile canlı yayında konuşurken arkadan iki kişi yaklaştı. Gençlerden biri muhabirin hizasında durup telefonu ile oynuyormuş gibi yaparken diğer genç röportaj yapan muhabirin cebinden telefonu alıp kaçtı.

YAŞANAN KOVALAMACA KAMERAYA KAYDEDİLDİ

Telefonun çalındığı fark eden kadın muhabir, önce hırsızın peşinden koşmaya çalıştı, sonra polisten yardım istedi. Hırsız kendisini kovalayan polisten kaçarken tesadüfen girdiği sokakta devriye gezen polislere denk geldi ve gözaltına alındı. Yaşanan kovalamaca saniye saniye kaydedildi.