CHP’de adaylık yarışı: Mustafa Demircan da Kadıköy için adaylığını açıkladı

Kadıköy Belediyesi eski Başkan Vekili Mustafa Demircan yerel seçimlerde Kadıköy Belediye Başkanıı olabilmek için CHP'ye adaylık başvurusunda bulundu.

1975'te CHP Gençlik Kolları'nda siyasete başlayan, 1989 – 1994 arasında Kadıköy Belediyesi Meclis üyesi, 1999 – 2014 yılları arasında Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı ve vekili olarak görev yapan Mustafa Demircan yaptığı açıklamada, “Görev yaptığım süre zarfında Kadıköylülerin kent yaşamlarını kolaylaştıracak reformlara imza attık, refah ve mutluluğu artırmak ana hedefimiz oldu. Bu doğrultuda plan, program ve politikalar geliştirdik ve uygulanmasına öncülük ettik. Şimdi ise bilgi ve birikimim ile yeni bir yerel yönetim anlayışı ve modeli doğrultusunda hizmet etmek istiyorum. Daha mutlu ve müreffeh Kadıköylüler, ekoloji dostu bir Kadıköy hayal ediyorum” dedi.

20 yıl belediye meclis üyeliği ve 15 yıl belediye başkan yardımcılığı ve vekilliği görevlerini yürüten Demircan, Kadıköy halkı tarafından, yerel yönetimler alanında tecrübeli bir isim olarak tanınıyor.

Demircan'ın, “Sürdürülebilir Yerel Yönetim Modeli” adlı bir çalışması da bulunuyor.

Doğma büyüme Kadıköylü olan Demircan, “Ben bu kentte doğdum, bu sokaklarda oynadım, bu kaldırımlarda dolaştım. Kendimi buraya ait hissediyorum. Burası benim evim. Vefa borcumu daha nitelikli hizmetler yaparak ödemek istiyorum” dedi.