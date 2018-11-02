CHP’de adaylık yarışı: Sinan Koç Mezitli için CHP’den aday adayı

Koç Turizmin sahibi Sinan Koç, Mersin'nin Mezitli ilçesinden belediye başkan adaylığı başvurusunda bulundu. Koç “Mezitli halkına hak ettiği hizmeti vermek için geliyorum” dedi.

Mersin'in en güzel sahillerini barındıran merkez Mezitli İlçesi için tanınmış turizmci Sinan Koç CHP'den aday adaylığını açıkladı. Yıllardır başta Adana-Mersin arasında minibüs-otobüs taşımacılığı olmak üzere çeşitli şirketleri bünyesinde barındıran Koç Turizmin sahibi Sinan Koç, “Mezitli halkına layık olduğu hizmeti vermek için, ayrım yapmayan, herkesi ve her kesimi kucaklayan bir yönetim için geliyorum” dedi.

Koç, iş dünyasındaki istikrarlı başarısını ve edindiği deneyimleri Mezitli'ye hizmet için değerlendireceğini söyledi.

MEZİTLİ TURİZİMLE KALKINACAK

Mezitli'ye hizmetin boynunun borcu olduğunu belirten Koç, ilçenin turizm potansiyeline dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Mezitli'nin turizm potansiyeli göz önüne alındığında ilçemizin kentimiz için önemi göz önüne geliyor. Biz Mezitli'yi geleceğe içinde mutlu insanların yaşadığı sorunlarını aşmış bir yerleşim yeri yapmak için yola çıktık. Özellikle turizm potansiyelini verimli hale getirmek adına çok önemli projeler hazırladık. İlçemizde turizmin gelişmesi iş dünyasını, esnafımızı ve sektörlerimizi kalkındıracak ve istihdam sorununa çözüm getirecektir. Turizmin geliştirilmesi hayati bir öneme sahiptir. Biz bu konuda çok kararlıyız ve Mezitli'yi turizmle buluşturacağız.”

GELECEĞE UMUTLA BAKACAĞIZ

Öte yandan yıllardır Mezitli'de yaşadığını ve sorunlarını bildiğini de belirten Koç, “İlçemizin sorunlarını burada yaşayan biri olarak çok iyi biliyorum. Söz konusu sorunlara çözüm getirecek projelerimizi ekibimizle birlikte hazırladık. Mezitlimizi, sorunsuz, yaşanılabilir bir yerleşim yeri yapmak ve insanlarımızı geleceğe umutla bakmalarını sağlamak hedefindeyiz” dedi.

KILIÇDAROĞLU, BÜYÜK LİDER

Koç, “CHP'nin iktidara yürüyüşünü yaşıyoruz. Halkımızda çok büyük beklentiler var. Genel Başkanımız Sayın Kemal KIlıçdaroğlu çok bütünleştirici bir lider ve sol siyaseti birleştirdi. Bizde Mezitli'de bütün halkımızı CHP çatısı altında birleştirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. CHP'nin Mezitli'de rekor bir oy alarak seçimleri kazanmasıysa öncelikli hedefimizdir” diye konuştu.