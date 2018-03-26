Cinsel ilişki esnasında kadını boğarak öldürdü!

İskoçya'da bir adam, otobüs durağında tanıştığı genç kadını, cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü. 32 yaşındaki adam olayın ardından kendisini polis ekiplerine teslim etti.

Geçtiğimiz yıl 3 Kasım’da yaşanan olay şöyle gelişti. Birbirlerinden ayrı olarak eğlenen ve yüksek derece alkol alan Mark Bruce (32) ve yine çok alkollü olduğu gerekçesiyle arkadaşlarıyla eğlendiği gece kulübünden atılan Chloe Miazek (20) tesadüfen bir otobüs durağında karşılaştı. Bir süre sohbet eden ikili daha sonra Bruce’un evine gitmek için duraktan ayrıldı.

32 yaşındaki adamın dairesinde yaşanan cinsel ilişki sırasında Bruce, Miazek’i boğarak öldürdü. Bruce olayın ardından en yakın karakola giderek teslim oldu. Polisin açıklamalarına göre 32 yaşındaki Mark Bruce karakoldaki ilk ifadesinde “korkunç bir şey yaptım” diye konuştu.

Bruce, pazartesi günü görülen mahkemesinin ilk duruşmasında suçunu itiraf etti.

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