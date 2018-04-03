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Cinsel ilişkiye girmeden 24 saat önce polise haber vermek zorunda!

İngiltere'nin North Yorkshire bölgesinde yaşayan ve antisosyal kişilik bozukluğu gösteren bir adama, seks yapmadan 24 saat evvel polise bildirimde bulunma zorunluluğu getirildi.

android-time 10:53 3 Nisan 2018
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Cinsel ilişkiye girmeden 24 saat önce polise haber vermek zorunda!
İngiltere'nin North Yorkshire bölgesinde yaşayan ve antisosyal kişilik bozukluğu gösteren bir adama, seks yapmadan 24 saat evvel polise bildirimde bulunma zorunluluğu getirildi.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; 40’lı yaşlarında olduğu belirtilen bir erkek, daha önce tecavüz suçlamasından beraat etti, fakat ‘cinsel risk’ taşıyan kişilerin yer aldığı listeye geçici olarak alındı.

Şahıs, York Sulh Mahkemesi’nde davaya ilişkin hukuki meselelerin konuşulacağı duruşmada hâkim karşısına çıkacak. Gelecek ay davanın dinleneceği duruşmada ise polisin, şahsın daimi olarak listede tutulması talebini ileteceği belirtildi.

Söz konusu tedbir kararı, uygulanan kişiye yeni bir partnerle seks yapmadan 24 saat önce polise bildirimde bulunma zorunluluğu getiriyor.

Sado-mazo seksle ilgilendiğini kabul eden adamın, eski sevgilisiyle Fifty Shades of Grey’de geçen fetiş kulüplere benzer yerlere gittiklerini itiraf ettiği belirtildi.

Bir çocuk babası olduğu belirtilen adamın, hüküm giymediği gerekçesiyle adı açıklanmıyor.

Öte yandan şahıs, daha önce de tedbir kararına karşı açlık grevine başlayacağını söylemişti.

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