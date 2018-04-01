Dedesi öldü ailesi çocuklarını suçladı! Sırrı yıllar sonra açıkladı

Dedesinin ölümünden dolayı ailesi hep suçladı. Ancak yıllar sonra gerçeği açıkladı.

14 yıl boyunca aile, oğullarını dedesinin ölümünden dolayı suçladı. Dedesi hayatını kaybetmeden önce oğullarının dedesine dikkat etmediğini söylediler. Çocuk yıllar boyunca büyük bir sırrı ailesinden sakladı. Çocuklar yıllar sonra “Olanları büyük bir soğukkanlılıkla anlatacağım” diyerek sırrını açıkladı.

İşte yazdıkları…

“Ailem dedemin ölümünden dolayı beni suçladı. Ölmeden önce onu kurtarmaya çalışmadığını söylediler. Dedem adam artık yorgun düşmüştü. Son nefesini verene dek ambulansı çağırmamamı istedi. Yanımda kalp krizi geçirdi ve son nefesini elimi tutarak verdi.

Dedem vefat ettiğimde henüz çocuktum. Hatta birkaç kez hastaneye dedemi ben yetiştirdim. Artık yaşamak istemiyordu. Hastaneye kaldırılmaktan bıkmıştı.

Bir gün beni odasına çağırdı ve elime bir kağıt tutuşturdu. Hayatını kurtarmamamı istediğine dair şeyler yazıyordu. Güvendiği tek kişinin ben olduğumu, ailenin geri kalanının ona karşı geleceğini söyledi.

Birkaç gün sonra yine yanındaydım ve nefes almakta güçlük geçiyordu. Kalp krizi geçirdi. O sırada elini tutuyordum. Hayatını kaybettikten bir saat sonra ambulansı aradım.

Ambulans geldikten hemen sonra ailem de eve geldi. Önce onları aramadım çünkü dedem böyle istemişti.”

“DURUMU ANLAYAN DEDEM BEN VE KARDEŞİMDİ”

Bugün 28 yaşında olan o kişi sözlerine şöyle devam etti: “Üç kardeşim var. Durumu anlayan sadece ben ve dedemdi. Ailemin benden nefret etmesini fazla umursamıyorum. Dedemin son isteğini yerine getirmiş olmak beni rahatlatıyor.”