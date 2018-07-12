Dehşete düşüren haber! Köpeği sahibinin suratını ve göğsünü yedi

Tayland'dan şoke eden bir haber geldi. Hayatını kaybeden adamın cesedi köpeği tarafından yüzü yenmiş halde bulundu.

Tayland’da duyanların tüylerini diken diken bir olay yaşandı. Asya ülkesi Tayland’da, günlerdir evden çıkmayan yaşlı adamın evinden gelen kokular üzerine polisler tarafından kapı kırılarak içeri girildi. 62 yaşındaki Glenn Pattinson’un cesedi, çıplak bir halde yerde yatarken bulundu.

KÖPEĞİ, YÜZÜNÜ VE GÖĞSÜNÜ YEMİŞ

Havlama seslerinden rahatsız olan komşuların ihbarı üzerine gelen polis memurları, Glenn Pattinson’un kafatası ve kaburga kemikleriyle karşılaştı.

5 yaşındaki köpeği Cujo da ağzı kanlı bir şekilde yanındaydı. Cujo’nun sahibinin yüzünü ve göğsünü yediği görüldü.

ÖLÜMÜNDE ŞÜPHELİ BİR DURUM YOK

10 gün önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Glenn Pattinson’un ölüm sebebi araştırılıyor. Ancak polis, ilk bakışta şüpheli bir durum görülmediğini duyurdu. Komşu Bell Suchin, “Yaşlı adam 3 yıldır buralarda yaşıyordu ve arkadaş canlısıydı. Köpeğini çok severdi, onu her akşam yürüyüşe çıkartırdı” dedi.