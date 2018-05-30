Deniz mayosu hayatını mahvediyordu!

5 yaşındaki Jack, annesiyle birlikte sahile gitti. Denize girmek için mayo giyen Jack, bir anda ağlamaya başlayınca anne korkunç gerçeği fark etti...

Laura Collins, 5 yaşındaki oğluyla denize gitti. Kadın sahilde güneşlenirken, minik çocuk da suyun içinde yüzüp eğleniyordu. 5 yaşındaki Jack, bir anda ağlamaya başladı. Durumu fark eden anne çocuğun yanına gitti. Minik çocuk, cinsel organını tutarak ağlıyordu. Anne, çocuğun şortunu indirince büyük bir şok yaşadı.

CİNSEL ORGANI DENİZ ŞORTUNUN FİLESİNE SIKIŞTI!

Jack’in giydiği deniz şortunun filesi cinsel organını sıkıştırmış ve feci şekilde acı veriyordu. Kendi başına işi halledemeyeceğini düşünen kadın koşarak otel görevlilerine haber verdi. Bunun üzerine görevliler, kadının doktora haber vermesini söylediler. Ardından ilk önce bir kliniğe gittiler. Burada acı içindeki çocuğa yardım sağlanamadı. Hemen sonra büyük bir hastanenin yolunu tuttular.

Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuğa anestezi verildi ve böylece doktorlar küçük çocuğun cinsel organını neredeyse parçalayacak olan mayoyu ayırdılar. Doktorlar yaşanan olay sonrası herhangi bir şaşkın yaşamazken, daha önce de buna benzer pek çok vakanın olduğunu ifade etti. Ayrıca, anne babaları da yaşanabilecek bu tür sorunlar için de uyardılar.