Dünyaca ünlü Fortnite oyunu boşanma nedeni oldu

Birleşik Krallık'ta internet üzerinden boşanma başvurusu alan Divorce Online, bu yıl kendilerine gelen başvuruların yüzde 5'inin Fortnite isimli bilgisayar oyununun sebep olduğunu açıkladı.

Birleşik Krallık bölgesinde internet üzerinden boşanma başvurusu Divorce Online, 2018 yılında gelen başvuruların yüzde 5’inin Fortnite isimli, birçok farklı platformda oynanabilen bir oyun sebebiyle geldiğini açıkladı. Bağımlılık yaptığı iddia edilen oyun yapımcısına milyonlarca dolar gelir kazandırdı.

200’DEN FAZLA BAŞVURU YAPILDI

Divorce Online, 2018 yılında kendisine gelen boşanma başvurularının 4665’inin 200’den fazlasının Fortnite isimli oyun sebebiyle olduğunu açıkladı. İnternet üzerinden boşanma başvurularını alan şirket, gönderilen başvuruların yüzde 5’i anlamına gelen bu başvuruların, kendilerini de şaşırttığını açıkladı. Devorce Online, eşlerinden daha fazla ilgi bekleyen insanlar, Fortnite yüzünden yeterince ilgi görmediklerini için çıkan tartışmaların boşanmaya kadar gittiğini vurguladı.