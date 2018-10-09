Dünyanın lezzeti Adana’da buluşacak

Adana’nın dünyaca ünlü damak çatlatan lezzetleri 12-13-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festivalle bir kez daha görücüye çıkacak. Bu yıl 2. si düzenlenecek olan festivale konuk ülke olarak Çin Halk Cumhuriyeti katılacak.

“Adana Lezzet Festivali”nin kentte gerçekleştirilen , ‘Uluslararası Adana Film Festivali', ‘Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali', ‘Nisan'da Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı' gibi önemli ve ses getiren festivaller zincirinin son halkası olduğunu belirten Adana Valisi Mahmut Demirtaş, lezzet düşkünlerini 12-14 Ekim tarihlerinde festivale beklediklerini kaydetti. Bu yılki festivalin ‘Gelenekselin Gücü Adına' temasıyla gerçekleşeceğini bildiren vali Demirtaş, ”Festival gelecekte uluslararası boyut kazanacak. Adana Lezzet Festivali bu imajın güçlendirilmesi ve ilimizin gastronomi alanında markalaşması adına atılan çok önemli bir adımdır. “dedi.

Festivalde, Adana Kebap Yapım Atölyesi, Adana Ev Yemekleri Atölyesi, Sokak Lezzetleri Atölyesi, Evde Ekmek Yapımı Atölyesi, Çikolata Atölyesi gibi yemek yapım atölyeleri açılacak, narenciye ve pamuk hasadı etkinlikleri yapılacak. Konuk ülke olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin yanı sıra ‘2 Michelin Yıldızlı” ünlü şef Alexandre Dionisio'nun da aralarında bulunduğu uluslararası şeflerin katılacağı gastro şovlar ile kültür turları, tarihi eser gezileri, söyleşiler düzenlenecek.