Esnaf odaları isyan bayrağı açtı

Gaziantep Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı İsmet Özcan, oda başkanlarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde büyük sıkıntıların olduğunu belirterek, seçime gidilmesini istedi.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB)'un esnafın sorunlarına ve birliğe bağlı odaların sıkıntılarına çözüm bulamadığını öne süren oda başkanları isyan bayrağı açtı.

Gaziantep Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı İsmet Özcan, oda başkanları, dernek üyeleri ve gazetecilerle bir otelde buluştu. Toplantıda Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde sıkıntıların olduğunu ileri süren Özcan, kapanmaya yakın odaların bulunduğu iddia etti.

10 ODA KAPANMAK ÜZERE, 35 ODANIN DURUMU KÖTÜ

Yaşanan tüm bu sorunları çözüme ulaştırmak için bir an önce seçime gidilmesi gerektiğini ifade eden İsmet Özcan, “Biz Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin seçime gitmesini talep ediyoruz. Seçim sonucunda kim kazanırsa, biz yine seçilenin yanında çalışmalara devam ederiz. Esnaflarımızdan 10 odamız kapanmak üzere, 35 odamızın durumu hiç iyi değil. Odalarımızın alacağı ücreti, birlik almaya başladı. Odalarımızın oturduğu yerleri görseniz üzülürsünüz. Biz, yaşanan bu olumsuzluklara elele vererek ‘Dur’ demek istiyoruz” diye konuştu.