Evinde bulaşık deterjanları kullananlar dikkat!

Kanser, dünyada ve ülkemizde en sık görülen ölüm nedenleri arasında kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye'de her yıl 175 bin yeni kanser teşhisi konulmakta ve yüzlerce insan çeşitli kanser türleri nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Yaşam şekli, genetik miras ve başka sebeplerle oluşabilen kanser risklerini basit önlemlerle en aza indirilebilirsiniz. İşte günlük hayatınızda dikkat etmenizi gerektiren 5 hassas konu...

Plastik eldivenler yerine izci eldivenleri kullanın. Çünkü deterjanlar alerjiktir ve ufak dozlarda alındığı takdirde kronik olarak kanserojendir.

Bulaşıkları yıkamış olduğunuz deterjanlar petrol ürünüdür. Yani kanserojendir. Bulaşık makinesinden aldığınız bulaşıkları sirkeli ve limonlu suyla silebilirsiniz.

Halı bütün pestisitleri tutar. Bu nedenle halı temizliğine çok fazla dikkat etmek gerekir. Halıyı deterjanla temizlemek yerine sirkeli suyla temizlemek bütün pestisitleri temizlemeye yardımcı olacaktır.

Evde gezilen ayakkabılarla gezilmemeli. Dışarıda giyilen ayakkabılar çıkarılmalı, başka ayakkabı giyilmeli. Çünkü dışarıdaki ayakkabı eve pestisitleri sokar. Bu durumda kanserin oluşmasına zemin hazırlar. Pestisit, tarım ürünleri, kimyasallar ve egzozdan çıkan gazlardır.

Defne sabunu zeytinyağı Devamlı olarak zeytinyağı ve defne sabununu tercih edin. Ellerinizi ve vücudunuzu hakiki zeytinyağı ve defne sabunuyla yıkayın.