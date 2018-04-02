Evinde bulaşık deterjanları kullananlar dikkat!

Plastik eldivenler yerine izci eldivenleri kullanın. Çünkü deterjanlar alerjiktir ve ufak dozlarda alındığı takdirde kronik olarak kanserojendir.
Bulaşıkları yıkamış olduğunuz deterjanlar petrol ürünüdür. Yani kanserojendir. Bulaşık makinesinden aldığınız bulaşıkları sirkeli ve limonlu suyla silebilirsiniz.
Halı bütün pestisitleri tutar. Bu nedenle halı temizliğine çok fazla dikkat etmek gerekir. Halıyı deterjanla temizlemek yerine sirkeli suyla temizlemek bütün pestisitleri temizlemeye yardımcı olacaktır.
Evde gezilen ayakkabılarla gezilmemeli. Dışarıda giyilen ayakkabılar çıkarılmalı, başka ayakkabı giyilmeli. Çünkü dışarıdaki ayakkabı eve pestisitleri sokar. Bu durumda kanserin oluşmasına zemin hazırlar. Pestisit, tarım ürünleri, kimyasallar ve egzozdan çıkan gazlardır.
Defne sabunu zeytinyağı Devamlı olarak zeytinyağı ve defne sabununu tercih edin. Ellerinizi ve vücudunuzu hakiki zeytinyağı ve defne sabunuyla yıkayın.