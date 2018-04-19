Fatih Portakal’dan erken seçim için olay yorum!

FOX TV'nin ünlü spikeri Fatih Portakal, sosyal medya üzerinden 24 Haziran'da yapılacak erken seçimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fatih Portakal’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şöyle; “32 saattir yaşananlara bakıyorum iddiam şu: bir senaryo uygulanmış gibi geliyor. AKP VE MHP'nin kurmayları önceden buna karar vermişler. Açıklama MHP liderine düşmüş. Tam anlamıyla baskın seçim! Seçim tarihi: 24 Haziran 2018 pazar günü.

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Portakal, CHP’nin “Biz hazırız” açıklaması hakkında da “Nasıl bir CHP anlamış değilim : sandık 66 gün sonra, CHP'li yetkili adaylarını 15 gün içinde açıklarız diyor. Seçime hazırız derken, hazır olmadıklarını söylüyor aslında” diye yazdı.