Dünyaca ünlü şefler Gastroantep Festivali’nde buluşacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, her krizin fırsatları olduğunu ve bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Risk eşittir rızık, demezsek düşmanlarımızın istediğini yapmış olacağız; düşmanlarımızı güldürmüş olacağız. Buna müsaade edemeyiz" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 20–22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan GastroAntep Festivali öncesi Erikçe’de açılan Mutfak Sanatları Merkezi’nde gazeteciler ile bir araya geldi ve ‘Uluslararası Gastronomi Festivali’nin, kentin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

GAZİANTEP'E YILDIZ YAĞACAK

Toplantıda devam edilen ve yapımı tamamlanan projeleri anlatan Başkan Şahin, 20 Eylül’de başlayacak festivalin uluslararası düzeyde ve 40'ın üzerinde ülkeden katılımcının olacağını belirterek, yerli ve yabancı basın mensuplarının yanı sıra, Miss Türkiye güzelleri, sanatçılar, akademisyenler ve şeflerin Gaziantepe geleceğini aktardı. Birçok etkinliğin yanı sıra söyleşi, seminer ve konserler ile yarışmaların yapılacağını kaydeden Şahin, festivalin amacını ulaşması için çok çalıştıklarını ifade etti.

500 ÇEŞİT YEMEK DÜNYAYA SUNULACAK

Gaziantep'in sadece kendine has 500 çeşit yöresel yemeğinin bulunduğunu, bunu dünya ülkelerine anlatmak istediklerini belirten Şahin, gastronomi hikayesinin istanbul Çırağan Sarayı'ndaki tanıtım ile başladığını kaydetti. Gastronomi alanındaki pastayı büyütmek ve en çok hisseyi almak istediklerini belirten Fatma Şahin, dünya mutfaklarından örnekler verdi.

ŞAHİN: “HER KRİZİN FIRSATLARI VAR”

Suriye’deki gelişmelere de değinen Fatma Şahin, yeni projeler üretmek ve kenti daha çok tanıtmak için gayret sarf ettiklerini söyledi. Şahin, krizlerden doğan fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, şunları söyledi:

“İki tercihimiz var. ‘Zaten dibimizde savaş var, zaten bu kadar da derdimiz var, buna da gerek yok’ deyince içimize kapanacağız. Esas düşmanlarımızın ekmeğine yağ sürme budur. Ama tam tersi daha çok üreterek, milli seferberlik ilan ederek, daha çok tanıtarak, daha çok çalışarak, bunu başarmamız gerekiyor. Her krizin fırsatları var. ‘Risk eşittir rızık’ demezsek düşmanlarımızın istediğini yapmış olacağız, düşmanlarımızı güldürmüş olacağız. Buna müsaade edemeyiz.”

Yerel ürünlerin market zincirleri içerisinde yer almasını sağlamak için çaba göstereceklerini ifade eden Şahin, “Çok zor bir dönemden geçtik. Bir yandan bulgur festivali yaparken diğer yandan havalimanımıza düşen füzenin sıkıntılarını yönetmeye çalıştık. Bu durum içinde kentimizin gastronomisini yine de tanıtmaya devam ettik. Çalışma arkadaşlarımız dünyanın neredesinde bir gıda fuarı varsa oralara katılarak Gaziantep'in gastronomisini anlattılar” diye konuştu.

DÜNYA ŞEHİRLERİ TEK BİR ÜRÜN İLE UNESCO MUTFAĞINA GİRİYOR

Dünya gastoronomi listesine bakıldığı zaman birçok ülkenin bir tek ürün ile listeye girdiğini aktaran Şahin, Hindistan, Çin, Japonya, Meksika, Kolombiya, Brezilya, Venezuela'nın birer ürünler ile listeye girdiğini söyledi. Anadolu mutafğının zenginliğine dikkat çeken Fatma Şahin, “Bir ülke mısırı ile, bir ülke kahvesi ile, bir ülke kakosu, bir diğer ülke suşisi ile dünya mutfağı oldu. Bizim Gaziantep'in 500'ün üzerinde yöresel ev yapımı yemeği var. Biz Gaziantep olarak dünya ülkelerinin önüne geçebilecek kapasiteye sahibiz” şeklinde konuştu.

Gaziantep'in tüm ilçelerinde gastronomiye dayalı ürün yetiştiğini anlatan Şahin, dünya içecek-yiyecek festivali ile ilgili istatistikler verdi.

Anadolu'nun bu bereketini fırsata dönüştürmek istediğini aktaran Şahin, ülkelerin turim gelirleri ile Türkiye'nin turizm gelirlerinden örnekler ve istatistikler verdi. Güneşten, tarihten ve topraktan gelen değerleri fırsata çevirmek istediklerini belirten Şahin, kendilerine destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. UNESCO ağı içinde 116 şehrin bulunduğunu belirten Şahin, Gaziantep'in hak ettiği yeri alacağını belirtti.

Kuzeyşehir, Düzbağ İçmesuyu Projesi, metro, GAZİRAY, köprülü kavşak projelerini de anlatan Şahin, 4,5 yıla 14 tane köprülü kavşak sığdırdıklarını ve bu projelerin çok büyük ölçekli olduğunu kaydetti.