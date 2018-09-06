Gaziantep’in değerleri Türkiye turuna çıkıyor!

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu, kentin tanıtımı amacıyla atağa geçti. Gaziantep'in değerlerinin tanıtılması için büyükşehir statüsündeki 30 ilde “Gaziantep Tanıtım Günleri” düzenlenecek.

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Özaygut, güçlü bir Gaziantep lobisinin oluşturulması için yola çıktıklarını belirterek, “18-23 Eylül tarihleri arasında Kocaeli’nde Gaziantep Tanıtım Günlerini 6'ncı kez düzenleyeceğiz. Geçtiğimiz yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezinde 132 bin kişinin ziyaret ettiği tanıtım günleri bu yıl daha geniş bir organizasyonla gerçekleştirilecek. Tanıtım günlerinde, Gaziantep’le ilgili merak edilen ne varsa, her şey olacak. Başka şehirlerde yaşayanlar Gaziantep’te ne görmek istiyorsa tanıtım günlerinde de olacak. Bakırcılıktan tutun da baklavaya, kebaptan tutun da tarihi Elmacı Pazarına kadar her şey tanıtım günlerinde olacak” dedi.

30 İLDE GAZİANTEP TANITILACAK

Tanıtım günlerinin Gaziantepli olan ya da olmayan tüm vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünün altını çizen Genel Başkan Hasan Özaygut, “Hedefimiz Türkiye genelindeki büyükşehir statüsündeki 30 ilde tanıtım günleri düzenlemek. Amacımız, Gaziantep lobisini daha aktif hale getirmek, Gaziantep’i görmek, yaşamak isteyenlere bir nebze de olsa Gaziantep’i yaşatmaktır” diye konuştu.

LEZZETLER YARIŞACAK

Özaygut, 18-23 Eylül tarihleri arasında Kocaeli’nde gerçekleştirilecek olan Gaziantep Tanıtım Günleri'ni, Uluslararası Gastronomi ve Eğitim Derneği ile birlikte düzenleyeceklerini belirterek, şunları söyledi: “Tanıtım günleri kapsamında düzenleyeceğimiz yemek yarışmasının jüri ve yarışmacılarının bir bölümü yurt dışından katılacak. Ayrıca, etkinlikler kapsamında iki konser ile halk oyunları yarışması organize edeceğiz. Uluslararası Gastronomi ve Eğitim Derneği Başkanı Mehmet Kaplan ve Gazidans Spor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Kuş aylardan beri yoğun bir şekilde yarışmaların hazırlığını yapıyor. İkisine de teşekkür ediyorum. Tanıtım günlerine vatandaşlarının katılımının yoğun olması bizleri mutlu ediyor. Gaziantep’le ilgili Türkiye’nin her yerinden talep geliyor. Gaziantep’in tarihini, kültürünü, gastronomisini merak ediyorlar. Adeta merak edilen bir şehir olduk.”

HALK KENETLENİYOR

Bu tür etkinliklerle birlik ve beraberliğimize, toplumsal dayanışma ve kaynaşmaya da katkı sağladıklarını kaydeden Özaygut, “Ülkemize özellikle ekonomik abluka ile diz çöktürülmek istendiği bir ortamda, bu tür kültürel etkinliklerle birlik ve beraberliğimize katkı sağlıyoruz. Etkinliklerimize Gaziantepli olsun olmasın herkes yoğun ilgi gösteriyor. Orada kenetleniyorlar. Bu yıl düzenleyeceğimiz etkinlikte sosyal projelerimiz de var. Engelli dernekleri yoğun katılımla etkinlikte yer alacak. Ayrıca, Gaziantepli kadınların el emeği göz nuru ürünleri de bu etkinlikte görücüye çıkacak” dedi.