Kuruluk patlıcanı artık tescilli

Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan Antep kuruluk patlıcanı coğrafi işaret tescil belgesini alarak Gaziantep mutfağı adına tescillendi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), 2 yılı bulan uğraşlar sonucu Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan Antep kuruluk patlıcanını coğrafi işaret tescil belgesini almayı başararak Gaziantep'e tescilli ürün sayısını 9'a çıkardı.

O ARTIK TESCİLLİ

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Coğrafi İşaret Tescil çalışmaları aralıksız sürdüklerini belirterek Antep kuruluk patlıcanına da coğrafi işaret tescil belgesi aldıklarını açıkladı.

GAZİANTEP'İN MARKA DEĞERİ OLDU

Konuyla ilgili konuşan Akıncı, “Tescil çalışmalarındaki tek gayemiz şehrimizin sahip olduğu eşsiz değerlere Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarımızla birlikte el birliğiyle sahip çıkmak ve onları gelecek nesillerimize geleneksel hazırlanış biçimleriyle taşımak” dedi.

GTB’nin bu anlamda yoğun bir çalışma yürüttüğünü ve şu ana kadar Türkiye’de bulundukları şehirlerin en fazla ürününü tescil ettiren borsaların başında geldiğini vurgulayan Akıncı, son iki yıl içerisinde Gaziantep’in geleneksel lezzetlerinden Antep Tırnaklı Pidesi, Antep Lahmacunu, Antep Fıstık Ezmesi, Antep Firiği, Antep Bulguru, Antep Köy Kahkesi, Antep Peyniri, Antep Muskası ve Antep Kuruluk Patlıcanı olmak üzere 9 farklı ürünün coğrafi işaret tescil belgesini aldıklarını anımsattı.

AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR

Gaziantep'te özellikle kış aylarında yoğun olarak tüketilen kuruluk patlıcanın ihracatta da sektör oluşturmaya başladığını belirten Akıncı, “Kalitesiyle ve tadıyla ön plana çıkan Antep kurutmalığı iç tüketimin yanı sıra son yıllarda bir çok Avrupa ülkesinden de ihraç yoluyla büyük talep görmekte. Kuruluk patlıcanın alınan Coğrafi İşaret Tescil Belgesiyle bilinirliğinin daha artarak ihracat payının gelişmesini umut ediyoruz” şeklinde konuştu.