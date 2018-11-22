Gaziosmanpaşa’da taksiciye tekme-tokat saldırı kamerada

Gaziosmanpaşa’da ticari taksiyle bir başka araç arasında gerçekleşen kazanın ardından taksinin şoförü tekme-tokat saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kameraya böyle yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 20.00 sıralarında Küçükköy'deki bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Kaya kullandığı ticari taksiyle benzin istasyonundan çıkarken bir araç gelip arkadan çarptı. Kazanın ardından taraflar arabadan inerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arkadan çarpan araçta bulunan 4 kişi, bir anda taksi şoförüne saldırmaya başladı. Aldığı darbelerle yaralanan taksi şoförüne çevredeki vatandaşlar yardım etmek istedi.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yola taşan kavgayı ayırmak için trafikte seyir halinde olan araçların sürücüleri devreye girdi. Taksi şoförü çevredekilerin yardımıyla saldırganların elinden kurtarıldı. Taksi şoförü Yaşar Kaya durumu, polis ekiplerine bildirmek istediği sırada saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayın ardından saldırganların kimliklerini tespit eden polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.