Gelin adayından Instagram’da şoke eden yatak odası itirafı!

Evlilik programıyla üne kavuşan Megan Marx, sevgilisi Jake Ellis ile cinsel ilişki sırasında yaşadıklarını sosyal medya hesabından yazdı. Bu paylaşımı sırasında sevgilisini etiketlemeyi ihmal etmeyen Megan ile Jake arasında kısa süreli bir diyalog da yaşandı.

Amerika’da evlendirme programında ünlü olan Megan Marx isimli kadın erkek arkadaşı Jake Ellis ile yaşadığı cinsel ilişki hakkında Instagram’da sohbet etti.

Megan, erkek arkadaşı ile çekmiş olduğu fotoğrafı hesabından erkek arkadaşını etiketleyerek şunları yazdı:

“Program bittikten sonra senle ilişkimin devam edeceğini kim düşünebilirdi? Senle geçirdiğim her anı seviyorum ama ilişki sırasında bana delirmiş kedi gibi saldırmaktan vazgeçebilirsin”

Sevgilisi ise Megan Marx’a “Megan, geçen gece incindin ve yere düşüp ağladın ” diye cevap verdi. Jake, böyle bir şey asla meydana gelmedi dedi.

Sohbet Megan’nın erkek arkadaşı bu kadar utangaç olma önerisi ve erkek arkadaşının utangaç değilim cevabı ile son buldu.

Jake, bir magazin dergisine Megan ile ilişkiye girdiği sırada cinsel organının morarmasından sonra kendine zarar verdiğin anladığını ve hastaneye gittiğini yapılan muayenede penisinin kırıldığını öğrendiğin söyledi.