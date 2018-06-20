Gelinliğini giydi eski erkek arkadaşının düğününü bastı! İşte o anlar

Güney Afrika'da gelinlik giyerek eski sevgilisinin düğününü basan kadın salondan güçlükle çıkarılırken, o anlar davetliler tarafından kameraya alındı.

Güney Afrika’nın Benoni şehrinde şehrinde ismi belirtilmeyen kadın, erkek arkadaşının başka bir kadın ile evlendiği düğünü gelinlik ile bastı. O anlar davetliler tarafından saniye saniye görüntülendi.

Damat, beklenmedik bir şekilde salona giren eski kız arkadaşını sakinleştirmeye çalıştırıp düğünü terk etmeye ikna etmeye çalıştı. Salonda bulunan davetlilerden bazıları şaşkınlık içinde bağırırken bazıları da kadını alkışladılar.

İnternet üzerinde paylaşılan videoyu izleyen bazı kullanıcılar, kadın için “kahraman” yorumu yaptı.