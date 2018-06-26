Genç kızın bağırsağından çıkan cisim herkesi şoke etti

İngiltere'de yaşayan 20 yaşındaki Emily Georgia, annesinin yatak odasında bulduğu cinsel ilişki oyuncağını denemeye kalkınca başına 'yok artık' dedirten bir olay geldi.

Genç kız erkek arkadaşıyla ayrılmanın verdiği üzüntüyle, fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için annesinin cinsel ilişki oyuncağını kullanmaya karar verdi. Gizlice odasından aldı. Ne yazık ki, işler Emily’nin, planladığı gibi gitmedi ve ve ilk gece büyük bir trajedi yaşadı.

Paslanmaz çelikten yapılmış oyuncağı çıkarmayı denedi. Ancak her seferinde daha da içeriye gitmesine neden oldu. Defalarca çıkarmayı deneyen Emily, pes etti ama içi rahat değildi.

Emily, oyuncağı doğal yolla çıkarmayı defalarca denemesine rağmen bunu başaramadı. Emily durumu ev arkadaşına haber verdi.

Ev arkadaşı hemen doktora gitmelerini söylemesine rağmen durumdan çok utanan Emily, zorla da olsa hastaneye gitmeye ikna oldu.Hastanede durumundan bahseden Emily Georgia’ya hemen gerekli tetkikler yapıldı. Çekilen röntgen filminde olayın boyutlarının çok tehlikeli olduğunu fark eden doktorlar durumu Emily’e anlattılar.

Cismin bağırsaklardan çok fazla içeriye gittiğini ve ameliyatı önce kapalı olarak yapmayı deneyeceklerini, eğer sonuç alınamazsa açık bir şekilde yapabileceklerini söylediler. Yapılan kameralı incelemede cismin üzerinde keskin bir taşın olduğunu gören doktorlar bunun bağırsak kısmında büyük hasar vermesi devamında ise enfeksiyon riski olabileceklerini düşündü.

Yaşadığı bu olay karşısında utancı nedeni ile canından olabileceğini anlayan Emily ise, Mart ayında yaşadığı bu olayı farkındalık yaratmak ve böyle bir durumda direkt doktora gitmenin önemine dikkat çekmek için medya da duyurdu. Olay ile ilgili tüm herkesi uyardığını söyleyen Emily şunları söyledi:“Bu benim için bir felaketti. Doktorların durumun ne kadar ciddi olduğunu söylediklerinde yaşadığım korkuyu anlatamam. Biraz daha geç kalsaydım sonu ölümle bile sonuçlanabilecek bir şeye sebep verebilirdim. Bu yüzden yaşadığınız şeyden utanmayın ve direkt doktora başvurun. Çünkü eğer onu çıkarmak için kendimiz uğraşmasaydık ve direkt doktora gitseydik belki de bu kadar operasyona gerek kalmayacaktı.”Operasyondan sonra çıkarılan cisim Emily’ye bir daha böyle bir olayın tekrarlanmaması ve hatırlaması adına hastane tarafından kendisine geri verildi.