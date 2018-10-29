Görenleri şaşırttı: 500 yıllık ağaç kökü

Mersin’de 4 metre uzunluğunda ve bir buçuk ton ağırlığındaki 500 yıllık ağaç kökü görenleri şaşkına çevirdi.

Akdeniz ilçesi Yeni Mahallede esnaflık yapan 69 yaşındaki Bedri Taşkıner, midye kabuklarından, taşlardan ve ağaç dallarından süsleme eşya yapıyor. Toroslar’dan bir arkadaşı tarafından Taşkıner'e hediye edilen 4 metre uzunluk ile 3 metre genişliğindeki 500 yıllık ağaç kökünü görenler bir daha bakıyor.

Pelit ağacının kökü olduğu tahmin edilen ve bir buçuk ton ağırlığındaki kökü vinç yardımıyla işyerinin önüne getiren Taşkıner, burada kök içerindeki çürümüş kısımları temizliyor. Ağaç kökünün temizliği ve işlemi bitirdikten sonra dekor olarak kullanılabileceğini ifade eden Taşkıner, “ Bunalım sonucu , stresi atmak için ben bu işi hobi olarak yapıyorum. Herhangi bir ticari amacım yok. Yoldan geçenler kökü görünce adeta hayran kalıyor. Satın almak isteyen onlarca kişi geldi. Ancak daha kökle işim bitmedi. Çürümüş kısımlarını temizliyorum, daha sonra kök dallarının çürümemesi için vernik uygulayacağım” dedi.

Bedri Taşkıner, deniz kenarlarında bulduğu ağaç dallarını toplayarak doğanın verdiği şekli bozmayarak süs eşyası imal ediyor. Taşkıner’in çoğu Cumhuriyet ve Osmanlı döneminden kalan antika eşyalardan oluşturduğu bir koleksiyonu da bulunuyor.