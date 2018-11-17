Görüntüleri sızdı, lüks otellerde temizlik skandalı! Aynı havluyla yerleri, lavaboyu ve bardakları sildiler

Çin'deki Ritz-Cartlon ve diğer 5 yıldızlı oteller, odalarda yapılan özensiz temizlik işlemlerine ilişkin bir videonun yayılması sonucunda özür açıklaması yayınladı.

Bir müşteri tarafından gizlice kaydedilen ve yayınlandığı andan itibaren ülke gündemine oturan görüntülerde, lüks odalarına ve yüksek fiyatlarına rağmen otel temizlikçilerinin hijyen kurallarına dikkat etmeden yaptıkları temizlik göze çarpıyor.

‘BARDAKLARIN SIRRI’





Çin’in Twitter benzeri uygulaması Weibo’da 30 milyondan fazla görüntü alan ‘Bardakların sırrı’ başlıklı videoda, temizlik çalışanlarının kullanılmış havluyla önce lavaboları, sonra yerleri, ardından ise odada kullanılan bardakları sildikleri görülüyor.

Şanghay’daki Ritz-Cartlon ise, videonun sosyal medyada yayılmasının ardından bir soruşturma başlattı ve yayınladığı özür mesajında, söz konusu temizlikçinin yeniden eğitileceğini belirtti. Açıklamada, “O günkü uygulamalar oda temizliği standartlarına uygun değildi, bunun için çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

‘AYNI SÜNGERLE BANYOYU, TEZGAHI VE BARDAKLARI SİLDİ’

Yine Şanghay’da bulunan Four Seasons Hotel’de çalışan temizlik görevlisinin ise banyoyu, tezgahı ve bardakları aynı süngerle sildiği görüldü. Otel sözcüsü Chloe Qian ise, yaptığı açıklamada “Yaşanan şeylerden ötürü içtenlikle özür dileriz. Konuyu en yüksek titizlikle soruşturuyoruz” dedi.

BAKANDAN İNCELEME TALİMATI

Videoda ayrıca, Pekin’deki Peninsula, Şanghay’daki Waldırf Astoria ve Sheraton Nanchang Hotel de yer aldı.

Yaşanan skandalların ardından ise, Kültür ve Turizm bakanından otellere yönelik inceleme talimatı verildiği öğrenildi.