Hamamyolu Projesi’ne bir ödül de Cityscape Global’dan

ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un Eskişehir’e kazandırdığı ödüllü Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi, Dubai’de düzenlenen Cityscape Global 2018 Awards’ta ödüle layık görüldü. Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi, bu prestijli uluslararası yarışmadan ‘Kamusal & Kültürel Proje’ ödülü aldı.

Hamamyolu Caddesi'ni Eskişehir'in yeni cazibe merkezi haline getiren Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi, ödüle doymuyor. Daha önce katıldığı yarışmalardan eli boş dönmeyen proje, bu kez de Dubai'de düzenlenen ve Dünyanın en önemli gayrimenkul ve mimarlık buluşmalarından biri olarak kabul edilen Cityscape Global 2018 yarışmasında ‘Kamusal & Kültürel Proje' ödülünü kazandı.

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Cityscape Global'de fuarın en gözde projeleri yarıştı. Cityscape Global 2018 Awards'da Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi finale kaldı. Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi, bu prestijli uluslararası yarışmadan ‘Kamusal & Kültürel Proje' ödülü alarak yurda döndü. Odunpazarı Belediyesi'nin Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi daha önce Dünya'nın en geniş kapsamlı mimari ödüllerinden birisi olan World Architecture Community Awards'ta ödül alırken, Londra'da gerçekleştirilen ve Dünya'nın en iyi mimari projelerinin yarıştığı ‘Leaf International Awards 2017'de “Yılın Kentsel Tasarım Projesi”, Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) tarafından düzenlenen 13'üncü Kent ve Yaşam Ödülleri'nde ise “En Başarılı Tarihsel Dönüşüm” ödüllerini kazanmıştı.

HAMAMYOLU PARK VE MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ

Geri dönüştürülebilir ahşap kompozit kullanılarak oluşturulan peyzaj elemanlarından, su sistemlerinden ve yoğun bitki dokusundan oluşan “yeşil yaya aksı”, Odunpazarı'ndan Porsuk Nehri'ne doğru uzanan modern ve hareketli buluşma alanları yaratıyor. Proje bu bağlantıyı kentsel ölçekte güçlendirirken, üç boyutlu topografyasıyla ziyaretçilerine kent dokusunu farklı bir bakış açısıyla deneyimlemelerini sağlıyor.

Odunpazarı'nın en önemli turistik simgelerinden olan el yapımı camların gömülmesiyle oluşturan 1.2 km uzunluğundaki lineer kentsel aksı ile yerel üretimin de projenin içinde yer almasını sağlayan Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi -Hamamyolu Urban Deck, Odunpazarı Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde tasarlanan heykellerinde yerleştirilmesiyle de kent için nitelikli bir sergi alanına dönüştürüyor. Aynı zamanda projede birçok kafe alanları, çocuk oyun alanları, ve havuzlar yer alıyor, özel olarak tasarlanan aydınlatma elemanları gibi birçok fikrin projeye katılmasıyla Hamamyolu Caddesi kentsel dokuya entegre olarak, her yaştaki kent sakinine ve ziyaretçisine ev sahipliği yapıyor.