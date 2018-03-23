Hamile göbeğini sosyal medyada paylaşan kadınlar dikkat!

Hamile göbeği fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan kadınlar dikkat! Bu haber hepinizi ilgilendiriyor...

Hamilelerin büyüyen karınlarını bol kıyafetlerle gizlediği günler çok geride kaldı. ABD'li aktris Demi Moore'un 1991 yılında sekiz aylık hamileyken Vanity Fair'in kapağına çıkması kapıyı araladı ve kadınlar, karınlarında bebekle verdikleri pozları Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya sitelerinde paylaşmaya başladı.

Ancak hamilelik günlerini anlattığı bir blog tutan Meg Ireland'ın başına gelenleri öğrendikten sonra, muhakkak bu paylaşımlar konusunda daha temkinli olacaksınız…

Avustralya'nın Sydney kentinde yaşayan 25 yaşındaki annenin verdiği pozlar, bir porno sitesi tarafından kullanıldı.

Facebook'tan yaptığı paylaşımla anneleri uyaran kadın şunları söyledi: “Hamile göbeğim hiç hoş olmayan bir şekilde viral oldu. Yaklaşık 15 diğer fotoğrafımla birlikte, fetiş bir porno sitesine yüklendi.”

Ireland, paylaşımında, “Lütfen, sizi kimin takip ettiğine ve eklediğine dikkat edin. Eğer şüpheleniyorsanız, onları engelleyin” ifadesini kullandı.

Mail Online Australia'ya konuşan Ireland, “Tüm korkunç içeriğin içinden geçip fotoğrafları bulduktan sonra web sitesine mail attım… Dava tehdidimin arından fotoğrafları kaldırdılar. Ben sadece farkındalığı yaymak ve hamileleri hedef alan bu insanların farkına varmalarını sağlamak istiyorum” dedi.