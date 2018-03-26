Hamile olduğunu doğururken anladı!

İngiltere'nin Cheshire bölgesinde yaşayan bir kadın, hamile olduğunu dokuz ay sonra çocuğunu doğururken anladı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; 24 yaşındaki Sasha Hood, doğum sancıları çekmeye başlayınca adeta şoke oldu. Çünkü Sasha, dokuz ay boyunca düzenli olarak doğum kontrol hapı kullandı ve regl olmaya devam etti. Hatta Sasha’nın karnında hiç şişlik bile olmadı.

Olayı daha da ilginç kılansa Sasha’nın eşi Marc Jepson’ın doğumu banyoda gerçekleştirmiş olması… Marc, Theo adını verdikleri bebeklerinin hayatını kurtardı. Çünkü Theo göbek bağı boynuna dolanmış halde dünyaya geldi. Doktorlar minik Theo’nun sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

Hatta doğumun normalden dört gün geç gerçekleştiğini tahmin ediyorlar.