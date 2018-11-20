Hastanın karnında havlu büyüklüğünde sargı bezi unutmuşlar

Bursa’da yaklaşık 1,5 yıl önce Devlet Hastanesi'nde safra kesesi ameliyatı olan kadının karnında havlu büyüklüğünde sargı bezi unutulduğu ortaya çıktı.

Geçen yıl Mayıs ayında karın ağrısı şikayetiyle Bursa Devlet Hastanesi’ne giden 53 yaşındaki 3 çocuk annesi M.A'nın safra kesesinin alınacağı söylendi. Burada ameliyat olan kadının ağrıları geçmek bilmedi. Daha sonra başka bir Devlet Hastanesi’ne, oradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen M.A’nın bir türlü geçmeyen ağrılarına çare bulunamadı.

AİLE FERTLERİ ŞAŞKINA DÖNDÜ



M.A, yaklaşık 15 gün önce özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan kontrollerde kadının karnında yabancı bir cisim fark edildi. Hemen ameliyata alınan hastanın karnından sargı bezi çıktı. Ölümden dönen M.A’nın ailesi sorumlular hakkında suç durusunda bulunmaya hazırlanıyor. Ameliyatta çıkarılan sargı bezi hem doktorları hem de aile fertlerini şaşkınlığa sevk ederken, bu kadar büyüklükteki yabancı bir cismin nasıl unutulduğu ise merak konusu oldu.

İHA



