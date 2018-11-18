Herkes bu kediyi konuşuyor! ‘İçki sofrasında Gürcüler gibi şarkı söyleyen’ kedi

Rusya'da, çıkardığı sesler yüzünden 'içki sofrasında şarkı söyleyen bir Gürcüye' benzetilen kedi internet fenomeni oldu. Halbuki yapılan yorumlara karşın kedinin çıkardığı seslerin basit bir açıklaması vardı.

Twitter’da, Yuriy Merejko isimli bir kullanıcının, “Kediniz Gürcü şarkıları öğrenip söylemeye karar verirse” açıklamasıyla paylaştığı kedi videosu 148.000 kişi tarafından izlendi.

Videonun altına onlarca yorum da yapıldı. Yorum yapan bir kullanıcı, şarhoş gibi göründüğünü ima ettiği kedinin mırıltılarını, Gürcülerin içki sofrasında söylediği şarkılara benzettiğini ifade etti.

Kimi kullanıcılar kedinin çıkardığı sesler eşliğinde kadeh kaldırıp dans etmek istediklerini söylerken, bazıları da kedinin sahibine anlatmak istediği önemli bir şeyi varmış gibi göründüğünü yazdı.

ROSSİYSKAYA GAZETA, KEDİNİN DAVRANIŞINI BİR VETERİNERE SORDU

Kedinin videodaki davranışları ve çıkardığı sesler o kadar tartışıldı ki hükümet kararlarının yayınlandığı resmi Rus gazetesi Rossiyskaya Gazeta, bir uzmana başvurdu. Gazeteye konuşan veteriner Aleksandr Pankratov, kedileri tanıyanlar için videodaki kedinin davranışlarının sebebini anlamanın zor olmadığını söyledi.

“Davranışları, videodaki kedinin, kendi alanını korumak için her an saldırıya hazır olduğunu gösteriyor” diyen Pankratov, kedinin sahibini eleştirdi: “Kedi tabii ki şarkı söylemiyor. Stresli olduğu çok belli. Böyle bir durumda videosunu çekmek yerine kediye sakinleştirmek gerekirdi.”