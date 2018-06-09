İki çocuk bahçeyi kazdı ve Ferarri buldu! Gerçek 40 yıl sonra ortaya çıktı!

İnsanlar bahçelerinde gömü, tarihi eser ve ya mücevher bulabiliyor. İki küçük çocuğun 1978 yılında bahçelerinde oynarken oyun amaçlı yaptıkları kazıda buldukları şey herkesi şaşırtmıştı.

Çocuklar oyun amaçlı başlattığı kazıda kazmayı toprağa vurduklarında sert bir cisme denk geldiler. Heyecanla buldukları nesnenin etrafını kazmaya başlayan çocuklar toprağın altında bir Ferrari buldu. Buldukları Ferarri'yi anne ve babasına gösterince hemen aile polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibi aracı topraktan çıkartmayı başardı.

Polislerin yaptığı incelemede aracın içerisinde havlu bulundu. Aracın kapısı açılınca etrafa kötü bir koku yayıldı. Başta polis ekipleri aracın içerisinde ceset olabileceğini düşündü ancak korkulan olmadı. Yapılan incelemelerde aracın içi tamamen boştu. Çocukların yaptığı kazıda çıkarttıkları araç ise 1974 model Ferrari Dino 246'ydı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda aracın iki kişi tarafından Los Angeles'ta restoranın önünden çalındığı, ve aracın bulunduğu noktada eskiden bir havuz olduğu aracın bir şekilde bu havuza girdiği anlaşıldı.

Hırsızlar aracı çaldıktan sonra havuzun içine gizlemeyi planlamışlardı. Bir şekilde çaldıkları aracı geri alamamışlardı ve iki çocuk 1978 yılında şans eseri yaptıkları kazıyla aracı bulmuştu. Sigorta şirketi çalınan araba için aracın sahibi olan çifte ödeme yapmıştı. Daha sonra da açık artırmada aracı en yüksek teklifi veren kişiye satmıştı. Brad Howard da olaya böyle dahil oldu. Ferrari’yi bugünkü değerinin yanında hiçbir şey olan 72 bin dolara satın almıştı. Brad, “Her zaman Dino gibi bir aracım olsun istemiştim. Hızlı ancak kullanması da kolay” dedi.

Dino ismi Ferrari tarafından en küçük araçları için 1960ların sonları ve 1970lerin başlarında kullanılmıştı. Brad, aracın şaibeli geçmişine aldanmayıp onu tamir etmeye odaklandı. Aracın dışını düzelttirip motorunu değiştirdi. Yıllarca toprak altında kalan araç mucizevi bir şekilde çalışıyordu. Birkaç yıl sonra Jalopnik tarafından ortaya ilginç bir gerçek daha çıkarıldı. Bir dergi Ferrari’nin hikâyesini anlatmak için Brad ile irtibata geçti. Araca nasıl sahip olduğunu anlattı o da. AutoWeek’ten gazeteci Greg Sharp, Ferrari Dino’nun geçmişini araştırmaya devam etti.

Peki aslında ne olmuştu?

Yapılan detaylı incelemenin ardından ortada bir suç olduğu ancak polisin olayı tam anlamıyla çözemediği ortaya çıktı. Ferrari’nin sahibi olan çift iflas etmiş. Nakit paraları kalmamış ve artık lüks bir araç kullanamayacak hale gelmişler. Olayı araştıran başka bir gazeteci, “Pamuk Prenses ve avcının hikâyesi gibi. Avcı, güzel kızı öldürmeye kıyamaz ve bir hayvanın kalbini söküp kraliçeye götürür” dedi. Sahipleri aracı o kadar çok seviyormuş ki ne satmışlar ne de kullanabilmişler. Çift de Ferrari’yi boş havuza koyup üstünü toprakla kapatarak hem sigorta şirketinden para almayı hem de aracı ellerinde tutmayı planlamış. Parayı almalarına almışlar ancak yıllar boyunca araç neden havuzda gömülü kalmış hala bilinmiyor.