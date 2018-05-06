İnsan eti yediren Letonyalı sanatçıdan eleştirilere yanıt geldi

Letonyalı performans sanatçısı Arturs Berzins'in geçtiğimiz aylardaki provokatif performansının yankıları devam ediyor. Sadece ülke gündemini sarsmakla kalmayan aynı zamanda dünya çapında çok sayıda kişinin tepkisini toplayan Berzins geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla performansının arkasında durdu.

6 Mart’ta ülkesi Letonya’nın başkenti Riga’daki Museum LV un Grata JJ’de ‘Eschatology’ adlı performansıyla adeta ortalığı birbirine katan Arturs Berzins, bu performansını Facebook ve Youtube’tan da canlı bir şekilde dünyaya aktarmıştı.

Provokasyonun dibi olan ancak güncel sanat olarak değerlendirmesi gereken bu ‘aşırı’ performans neticesinde sanatçı çok sayıda eleştiri almıştı.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Berzins, performansını eleştirenlerin ‘sanatımı anlamayan önemsiz insanlar’ olduğunu söyleyerek çalışmasının arkasında olduğunu belirtti.

Berzins, enteresan bir benzetme yaparak şunları söyledi: “Günlük hayatımızda biz çok daha fazlasını, kötüsünü yapıyoruz aslında. Düzenli aralıklarla tırnaklarımızın kenarındaki eti koparıp yiyoruz. Farkında bile değiliz. Bu performans, günlük hayatta zararsız gibi gelen her şeyi sembolize ediyor ve yaşadığımız dünyayı özetliyor.”