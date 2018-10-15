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Instagram’da bebek satmaya çalışan çete üyeleri yakalandı

Endonezya polisi, fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da bin dolara bebek satan bir şebekenin üç üyesiyle bir müşterilerinin gözaltına alındığını açıkladı.

android-time 20:09 15 Ekim 2018
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Instagram’da bebek satmaya çalışan çete üyeleri yakalandı
Endonezya polisi, fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da bin dolara bebek satan bir şebekenin üç üyesiyle bir müşterilerinin gözaltına alındığını açıkladı.

Cava polis söcüsü Frans Barung Mangera, gözaltına alınan şebeke üyelerinin Instagram hesabının sahibi 29 yaşındaki bir adamla, siteye fotoğrafları koyan 22 yaşındaki bir kadın ve bir ebe olduğunu söyledi.

Bu kişilerin, Endonezya’daki çocuk koruma yasaları uyarınca 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

‘C86: Bir aylık ve Müslüman’

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Polise göre, şebeke üyeleri kapatılan Instagram hesaplarında özellikle genç ve evlenmemiş hamile kadınlara danışmanlık hizmeti verdiğini ve ‘aile sorunlarına’ çözümler ürettiklerini söylüyordu.

700’den fazla takipçisi olan hesabın bir yıldır aktif olduğu belirlendi.

15 Eylül’deki son mesajda “C86” adlı bir bebeğin fotoğrafının altında “Cavalı, bir aylık ve Müslüman” bilgileri yer alıyor ve ilgilenenlerden bir Whatsapp numarasıyla iletişime geömeleri isteniyor.

Polis sözcüsü Mangera, İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesine bu hesap üzerinden şimdiye kadar en az üç bebeğin satıldığına inandıklarını söyledi.

Instagram’dan yapılan açıklamada “Kullanıcılarımızın güvenliği ana önceliğimiz. Kurallarımız kullanıcıların platformumuz üzerinden insan satışı dahil, suç teşkil eden faaliyetler yürütülmesini yasaklıyor. Bu tür içerikleri anında kaldırıyoruz” denildi.

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