İntihar etmek için bahçeye çıktı duyduğu ses hayatını değiştirdi!

Askerliği sırasında beyninde hasar oluşan Josh Marino, askerden döndükten sonra yaşadıklarına dayanamadı ve intihar etmeye karar verdi. İntihar etmeden önce mektup yazdı ve masanın üzerine koydu. Son kez sigara içmek için bahçeye çıktığında çalıların arasından gelen ses bütün hayatını değiştirdi...

Josh Marino askerliğini yapıp döndükten sonra asla eskisi gibi olamadı. Askerliği sırasında beyninde hasar oluştu ve dönünce travma sonrası stres bozukluğu yaşadı. O kadar kötü hale geldi ki intihar etmeye karar verdi. Marino, “Artık sorunlarımla baş edemiyordum. Mutfaktan bir bıçak aldım. Mektup yazıp masamın üstüne bıraktım. Son bir kez sigara içmek için dışarıya çıktım” dedi. Sonra sadece kendi hayatını değiştirmekle kalmayıp bir canlının daha hayatını değiştirecek olan o sesi duydu.

Çalıların içinden miyavlama sesleri geldi. Çalılara yaklaştığında bunun bir yavru kedi olduğunu gördü. Marino, “Birden yanıma gelip ayağımın üstüne yattı. Ben de onu sevmeye başladım. Birdenbire gözyaşlarına boğuldum. Belki de baş edemediğim şeyler yaşadığımı biliyordu” dedi. Marino, kedinin hayatını kurtardığına inanıyor. Marino, “Bütün sorunlarımı unuttum. Tek düşündüğüm ona nasıl yardım edebileceğimdi” dedi.



Scout ismini verdiği kedi Marino'yu sadece ölümden döndürmedi bir de hayatını anlamlandırdı. Bir gün Scout evden kaçtı. O sırada Marino'nun kız arkadaşı vardı. Onunla beraber kedi sahiplenmek için barınağa gitti. Marino, “Kafeslerin yanından geçerken bir pati gördüm. Yanında durunca kedi yüksek sesle miyavlamaya başladı. Kafesi açtığımda gözlerime inanamadım. Karşımda Scout vardı” dedi.



Marino gerekli evrakları imzaladıktan sonra Scout'u sahiplendi. Kedisini eve getirdikten sonra Marino düzenli olarak spor yapmaya, erken saatlerde uyumaya ve sağlık beslenmeye başladı. Bir de sigarayı bıraktı.