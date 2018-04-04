İntikam hikayesi sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada dolaşan '15 dolara Porsche satın aldım' hikayesi okuyan herkesi şaşkına çevirdi.

17 yaşındaki çocuk eve yeni Porsche marka arabasıyla gelir. Anne ve babası aracı gördüğünde oldukça şaşkındır ve aracı nereden bulduğunu sorar. Anne ve baba çocuğun verdiği ‘satın aldım’ cevabı karşısında “Nasıl? Porsche kaç para bilmiyor muyuz?” diye öfkelenir. Çocuk ise aracı 15 dolara aldığını söyler.

Baba daha da kızar ve “Hangi aptal Porsche'unu 15 dolara satar?” diye sorar. Çocuk sakince babasına döner ve “Köşedeki evde oturan kadından aldım” der.

“Adını bilmiyorum. Okuldan gelirken beni yolda durdurdu. Porsche'unu 15 dolar almak isteyip istemediğimi sordu” diye ekler.

Anne, “Aman Tanrım! İstismarcı mıdır nedir? Amacı ne bu kadının? Jonny hemen gidip kadına olanları sor” der. Baba ve oğlu kadının evinin yolunu tutar. Eve ulaştıklarında kadını bahçedeki çiçekleri sularken bulurlar.

Baba hemen kadına yönelip, “Oğluma Porsche'unuzu neden 15 dolara sattınız?” der. Kadın eldivenlerini çıkarır ve şöyle der: “Bu sabah eşim aradı. İş seyahatinde olduğunu sanıyordum. Meğerse sekreteriyle Hawaii'deymiş. Dönmeye niyeti yoktu. Bana da Porsche'u satıp parayı ona yollamamı söyledi. Ben de dediğini yaptım.”