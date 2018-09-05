İranlı fıstık üreticileri Gaziantep’te

İran Fıstık Üreticileri Birliği üyelerinden oluşan heyet, Antepfıstığı üretimi konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere fıstığın anavatanı Gaziantep’e geldi. Gaziantep Ticaret Borsası’nı ziyaret eden İranlı fıstık üreticileri, Antepfıstığı üretimi hakkında sektör temsilcileriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

İran Fıstık Üreticileri Birliği (IPA) üyelerinden oluşan 27 kişilik heyet, Türkiye'de antepfıstığı yetiştiriciliği üzerine araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Sanayici, üretici ve tüccarlardan oluşan heyet, kentte gerçekleştirdikleri çeşitli temasların ardından Gaziantep Ticaret Borsası'nı (GTB) ziyaret etti.

GTB Hububat ve Bakliyat satış salonlarında düzenlenen toplantıda, GTB yönetim kurulu üyeleri ve antepfıstığı sektör temsilcileriyle bir araya gelen İran heyeti, antepfıstığı üretimi hakkında bilgiler aldılar.

Toplantının açılış konuşmasını GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cesim Arslan, dost ve kardeş ülke İran'ın fıstık üreticilerini, antepfıstığının ana vatanı Gaziantep'te görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

GAZİANTEP FISTIĞIN ANAVATANI

Türkiye'de fıstığın ismini Gaziantep'ten aldığını ve antepfıstığının bölge halkının en önemli tarımsal geçim kaynaklarının başında geldiğini aktaran Arslan, fıstıkta verim ve kalitenin arttırılmasına yönelik iki ülke üreticileri arasında yapılacak görüş alışverişlerinin sektörün gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram ise toplantıda, Gaziantep Ticaret Borsası'nın antepfıstığına yönelik hazırladığı projeleri hakkında sunum yaptı.

Antepfıstığının kalitesinin korunması ve sağlıklı bir şekilde depolanmasına yönelik Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Bayram, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve GTB iş birliğiyle Gaziantep'te 10 bin ton kapasiteye sahip antepfıstığı lisanslı depo kuracaklarını dile getirdi.

İhale ve etüt çalışmaları tamamlanan projeyi 2019 yılında hizmete kazandırmayı amaçladıklarını kaydeden Bayram, borsanın antepfıstığına yönelik diğer önemli bir projenin ise Pilot Ölçekli Antepfıstığı İşleme Tesisi olduğunu söyledi.

Teknoloji ve AR-GE odaklı hizmet verecek olan pilot tesisin TÜBİTAK iş birliğiyle hayata kazandırılacağını belirten Bayram, “Kurulacak tesisin yeri ve binası borsamız tarafından tahsis edilecek olup, tüm makine ekipman ve cihazlar İPA programı kapmasında TÜBİTAK tarafından temin edilecek” dedi.

İran heyeti temsilcileri de toplantıda, İran'da gerçekleştirilen fıstık üretimi, verimi, ihracatı ve sulu tarımın sağladığı avantajlar hakkında açıklamalarda bulundular.

İran'da fıstık bahçelerinin büyük bir bölümünde çeşitli yöntemlerle sulama yapıldığına ve bu nedenle periyodisite sorununun pek yaşanmadığına dikkat çeken İranlı üreticiler, bu sene kurak hava şartlarından dolayı toplam rekoltede bir düşüş beklediklerini açıkladılar.

Ülkelerinde hasadı yapılan fıstığın yüzde 30-40'lık bir kısmının iç piyasaya, geri kalan kısmının ise ihracata ayrıldığını kaydeden İranlı fıstık yetiştiricileri, 1990'dan sonra üretim alanları genişleyerek rekolte artışı göstermeye başlayan fıstığın ülke tarımı için büyük önem arz ettiğini söylediler.

İranlı temsilciler, ayrıca Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde incelemelerde bulunarak, fıstık üretimindeki uygulama farklılıklarını ve işleme tekniklerini yerinde gözlemlemek istediklerini sözlerine eklediler.

Toplantıda, GTB Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Mustafa Kara, Meclis Üyesi Mehmet İşbilir ve Ahmet Karahan'da hazır bulundu.