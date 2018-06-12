İş için gitti, kabusu yaşadı!

Sosyal medya üzerinden tanıştığı adamın iş teklifine ‘evet’ deyip İstanbul’a geldi. Yanında 14 bin lirayla adamın evine gitti, sabah uyandığında...

İş başvurusu için görüştüğü kişi tarafından darp edildiğini, cinsel tacize maruz kaldığını ve parasının alındığını iddia eden B.Y adlı kadın savcılığa suç duyurusunda bulundu. İfadesi alınan genç kadın evine gittiği T.İ. adlı adamın kendisini taciz ettiğini ve parasını zorla aldığını iddia etti.

Televizyonlardaki bazı stil programlarına yarışmacı olarak da katılan B.Y, Milliyet’te yer alan habere göre; savcılık ifadesinde şunları anlattı:

“Şüpheli Tahir ile Kasım 2017 tarihinde sosyal medya üzerinden tanıştım. Bürosu olduğunu, yanında çalıştırmak için personel aradığını söyledi. Karşılıklı anlaştık. İstanbul’a geldim. Aynı gün Pendik’te bir eve gittik. Kredi çekeceğimi, paraya ihtiyacım olduğunu anlattım. Yardımcı olacağını söyledi. 2017’de 14 bin TL kredi çektim. Parayı aldıktan sonra Tahir İ.’in evine geçtik. İşe başlamam karşılığında 1000 dolar para verecekti.

‘Bir gün daha bekle yarın vereyim' dedi. Evden ayrılmak istedim, otelde kalacağımı söyledim. Bir gün daha kalmam için kanser hastası kızı olduğunu söyledi. İnandım, o gece evinde kaldım. Evine arkadaşı geldi. Beraber alkol aldılar. Onlar alkol alırken, odama geçtim yattım. Sabah kalktığımda şüpheli Tahir’i odamda gördüm.

“SİLAH ÇEKİP BAŞIMA DAYADI”

Üzerime çıktı, beni zorla öptü. Çığlık attım, korktu üzerimde kalktı. Ağzımı kapatarak evdeki arkadaşının duymamasını sağladı. İçerisinde çektiğim 14 bin TL para bulunan çantamı alarak evden çıkmaya çalıştım. Kapı kilitliydi, açamadım. Şüpheli Tahir bu sırada silah çekip başıma dayadı, ‘İçerdeki arkadaşıma güvenme, ikinizi de burada öldürürüm, kimsenin ruhu duymaz’ dedi ve beni yumrukladı.”