İsrailli yazarın gözünden Filistin dramı

İsrail vatandaşı Arap asıllı yazar IlanHatsor'un1994 yılında yazdığı ve 100 ülkede gösterime giren ödüllü oyunu Maskeliler, Türk tiyatro seyircisiyle buluştu.

İsrailli yazar IlanHatsor’dan, Filistin cephesine tarafsız, insancıl bir bakışın konu edildiği ‘Maskeliler' adlı tiyatro oyunu, Tiyatro tek tarafından düzenlenen gala gösterimi ile Türk tiyatro severlerle buluştu.

Ersin Umulu'nun yönetmenliğini üstlendiği oyunda; Mert Doğan, İhsan Önal ve Haluk Yüce sahne alıyor. Pazartesi günü Profilo Kültür Merkezi Salon 2'de gerçekleştirilen gala gösterimi ile Türk izleyicilerle buluşan oyun yoğun ilgi gördü.

OYUNUN KONUSU: Savaş Kardeşliği Öldürür Mü?

Maskeliler tiyatro oyunu, İsrail kuşatması altında süren kanlı savaşın ortasında kalan Filistinli üç erkek kardeşin, hesaplaşma sürecini konu alıyor. Kendi topraklarında süren acımasız savaşın, kardeşlik bağlarını bile koparan ezici baskısına, insanları nefret ve şiddet içinde birbirlerinden uzaklaştırmasına çok iyi bir örnek olarak ve ilk kez bir “karşı bakışla” işlenerek tekrar sahneleniyor.

AYAKTA ALKIŞLADILAR

Oyun sonunda izleyiciler, oyuncuları ayakta uzun süre alkışladı. Sahneye çıkan Yönetmen Ersin Umulu, seyircileri selamlayarak oyuncuları ve teknik ekibi tanıştırdı.

Seyirciler oyun çıkışında yaptıkları değerlendirmede, oyunu çok beğendiklerini, günümüz Ortadoğu sorununa değinildiğini ve barışın gerekliliğine ne kadar ihtiyaç olduğunu bir kez daha çarpıcı bir şekilde gördük dedi.

BÜTÜN DÜNYANIN BİR ŞEYLER YAPMASI GEREK

Yönetmen Umulu oyunla ilgili ise şu bilgileri verdi; “Üç kardeşin sorgulamasını yaparken çocukluğuna dönüyoruz, ülkede yaşanan olaylara dönüyoruz, sıkıntıları, zorlukları, acımasızlıkları ve savaşın getirdiği zorlukları görüyoruz. Trajik bir olay yaşanıyor. Üç kardeşin birbirine nasıl düştüklerini birbirinden nasıl nefret ettiğini anlatıyor. Savaşın getirdiği fakirliği izlerken ‘Ben olsaydım nasıl yapardım? sorusunu izleyicilere sorduruyor.

Her kes bir şey söylüyor. Bütün dünyanın bir şeyler yapması gerekiyor. Söylemek değil her tarafta eylem olması lazım.”

Oyuncu karakterleriyle ilgili bilgi veren Yönetmen Ersin Umulu; “Üç kardeşin birbirine düşüren bir savaş. 1990 yılında yazılmış, İsrail- Filistin savaşının ilk intifa dönemini anlatıyor. Dünyanın birçok ülkesinde oynadı ve birçok ödül aldı. Mekan bir kasap dükkanı. Küçük kardeş işletiyor. Küçük kardeş kasap dükkanı işletiyor. Ortanca kardeş dağa çıkmış, büyük kardeş ise İsrail ordusuyla çalışıyor. Kardeşlerin bir de, İsrail askerleri tarafından vurulan ve komada olan bir de küçük kardeşleri var.” dedi.

Oyuncular ise duygularını şu şekilde dile getirdi;

Mert Doğan (Ortanca kardeş): “Ortadoğu'yu anlatıyor. Kardeş kardeşi vuruyor. Oyunda yaşananlar aslında Ortadoğu'da bu ve benzeri olaylar çok yaşanıyor. İsrail'de yaşayan Arap asıllı bir yazar kaleme almış.Filistinlilerin yaşadıkları anlatılıyor. Güç kimin eline geçerse faşist de oluyor katil de oluyor. Güçlü güçsüzü eziyor. Seyirci bir çok şeyi sorgulama imkanı bulacak.”

Haluk Yüce (Büyük abi): “Gençliğimden beri Filistin sorununu bilirim. Rolüme hazırlanırken Filistin'de yaşananları adeta yaşadık. Bu hissettiklerimizi ve öğrendiklerimizi seyirciye geçirmeyi amaçlıyoruz.”

İhsan Önal (Küçük Kardeş): “Bu aslında evrensel bir oyun. Bu olayı Irak'da da şimdi Suriye'ye de görüyoruz. Sadece İsrail'in, Filistin'in değil dünyada barışın gerekliliği ve bunun için neler yapılması gerektiğini göstermeye çalışıyoruz.”