İsveçli kızın otobüste yaşadığı olay sosyal medyayı salladı

İsveçli bir genç kızın otobüste yaşadıkları viral oldu. İşte binlerce kez paylaşılan o hikaye...

Sosyal medyada başına gelenleri anlattıktan sonra paylaşımı hızla yayılan 19 yaşındaki Tina'nın gece evine dönmek için otobüse bindi. Birden otobüs durdu. Şoförün neden durduğunu anlayınca ise boğazı düğümlendi.

İşte Tina'nın başından geçenler:

“Sanırım az önce dünyadaki en iyi otobüs şoförüyle karşılaştım. Belalı birkaç tip ve bir kadın otobüsten indikleri sırada ben hala otobüste oturuyordum. Şoförün, otobüsü belli bir süre beklettiğini gördüm ve nedenini sordum. Şoför ise, otobüsten inen kadının eve girdiğini görene kadar rahat edemeceğini söyledi. Dediğini de yaptı. Kadın evine girip, belalı tipler başka yöne gidene kadar otobüsü bekletti.

Ayrıca, şoför aynı şeyi bana da yaptı. Evime en yakın yerde beni indirerek, eve sağ salim ulaşmamı sağladı. Ne kadar iyi bir adam! Görevinden fazlasını yapıp inisiyatif kullanarak, insanlık görevini yerine getiren şoföre teşekkür etmek istedim sadece”