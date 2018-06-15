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Kadın polise cinsel içerikli film şoku!

ABD’nin New Jersey eyaletinde çalışan 31 yaşındaki polis Kristen Hyman, hayatının şokunu yaşadı.

android-time 16:53 15 Haziran 2018
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Kadın polise cinsel içerikli film şoku!
ABD’nin New Jersey eyaletinde çalışan 31 yaşındaki polis Kristen Hyman, hayatının şokunu yaşadı.

Rol aldığı erotik filmlerdeki görüntüleri ortaya çıkan kadın polis, filmlerde ‘sahibe' rolüyle yer aldığı gerekçesiyle işinden kovuldu. 31 yaşındaki Kristen Hyman’ın 2008 ile 2012 yılları arasında oynadığı erotik içerikli filmler, Mayıs ayında polislikten uzaklaştırılmasına neden oldu.

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Çocukken yaptığım aptalca şeyler” diyerek savunmada bulunan kadın, kendisinin bu filmlerde çıplak olmadığını ve cinsel eylemlerde bulunmadığını söylese de, dün teşkilatla ilişiği kesildi. Hudson County Polisi, ‘sahibe’ rolüne bürünen kadının bazı müşterilerle özel görüşme yaptığını da belirtti.

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