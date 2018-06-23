Kampüste skandal! Ünlü modelin profesörün eşi öğrencisiyle not karşılığında cinsel ilişkiye girdi

Dünyaca ünlü model Anna Bondareva ile evli olan ve Reading Üniversitesinde profesörlük yapan 55 yaşındaki adam, yarı yaşındaki öğrencisi ile not karşılığında ilişkiye girince görevinden atıldı.

Londra’da bulunan Reading Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde çalışan profesör Jonathan Dronsfield, model olan eşini 25 yaşındaki bir öğrencisi aldattı. 2014 yılından yaşanan bu olay sonrası okuldan kovulan Dronsfield, açtığı davayı kaybederek öğretmenlik yapma hakkını tamamen kaybetti.

NOT KARŞILIĞINDA İLİŞKİYE GİRDİLER

55 yaşındaki profesör, final tezine not vermeden önce öğrencisi ile cinsel ilişki yaşadı ve bu ilişki karşılığında öğrencisine geçer not verdi. İlişkinin ortaya çıkmasından sonra hakkında soruşturma açılıp görevden uzaklaştırılan Dronsfield duruma isyan ederek hukuk mücadelesine başlamıştı.

“EŞİM YURT DIŞINDA OLDUĞU İÇİN BOŞLUKTAYDIM”

Öğrencisi ile sanat galerisi müzesinin açılışından sonra bir otele gidip ilişkiye girdiğini kabul eden profesör, eşi yurt dışında olduğu için boşlukta olduğunu ve öğrencisinin bundan faydalanarak kendisini cinsel ilişki için ikna ettiğini bu yüzden okuldan atılmasının haksızlık olduğunu iddia etmişti.

GÜZEL MODEL GEORGE CLOONEY İLE EKRAN KARŞISINA GEÇMİŞTİ

Profesör bir çok ünlü ile katalog resimleri çeken 37 yaşındaki model eşi Anna Bondareva ile 2008 yılında evlenmişti. Belaruslu güzel ünlü gözlük markası Police’in reklam çekimlerinde dünyaca ünlü aktör George Clooney ile birlikte rol almıştı.

ÜNİVERSİTE HAKLI BULUNDU

Dört yıl sonra kararını veren mahkeme profesörün görevini kötüye kullandığına karar verip üniversiteyi haklı buldu.