Kediye bakmak için çağrıldı evde böyle basıldı

ABD'de evcil bir hayvana bakıcılık yapması için tutulan Ahmet Öztürk adlı bir Türk, eve çağırdığı bir kadınla sevişirken güvenlik kameralarına yakalandı.

İngiliz Daily Mail gazetesine yansıyan habere göre; New York’ta yaşayan Audrey Yang adlı bir kadın, geçen Mayıs ayında 19 gün şehir dışında olacağından kedisine bakması için evcil hayvanlara bakıcı sağlayan bir şirketi bulunan Ahmet Öztürk’e ulaştı.

Anlaşmaya göre; Öztürk, her gün 15:00’ta Meow Meow adlı kediye göz kulak olmak için Avustralya’ya giden Yang’ın evine yaklaşık yarım saat uğrayacaktı.

Haberde, Yang’ın eşinin güvenliği sağlamak için eve haraket sensörlü gizli kameralar yerleştirildiği belirtildi. Kameralar evde birini tespit edince Yang’ın cep telefonuna mesaj geldiği de aktarıldı.

24 Mayıs’ta Yang’ın telefonuna Öztürk ile kadın arkadaşını mutfak tezgahında aşk yaşarken yansıtan fotoğraflar geldi.

Bunun üzerine Yang, Öztürk’e mesaj atarak ‘ne yaptığını’ sordu. Öztürk yanıt vermedi. Akabinde arkadaşı Alisha Marshall’dan gidip eve bakmasını rica etti. Arkadaşının ricasını yerine getiren Marshall da kameralar tarafından izlendiğini söyledikten sonra Öztürk’ü evden kovdu.

Evdeki güvenlik kameralarına, Öztürk’ün birlikte olduğu yarı çıplak kadın da yansıdı.

Pix 11 yayın organının ulaştığı Ahmet Öztürk ise, anın şehvetine kapıldığını söyleyerek, “Böyle bir şey yapmaya niyetim yoktu. Kedileri seven ve iki kedisi olan bir kadınla birlikteyim. Çok üzgünüm. Daha önce böyle bir şey yapmamıştım” dedi.