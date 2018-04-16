Kızı için verdiği savaşı kazandı! Twitter bile özür diledi

Engelli hakları savunucusu Natalie Weaver, Rett sendromlu kızı Sophia Weaver için Twitter'da edilen hakaretlere dayanamayarak açtığı savaşı kazandı. Twitter artık engelli kişilere karşı kırıcı, tehditkar ve nefret içerikli söylemlerin yasaklar arasına girdiği açıkladı. Tweetleri şikayet etmek için kullanılan raporlama sayfasına da 'engel' seçeneği eklendi.

Engelli hakları savunucusu Natalie Weaver'ın 9 yaşındaki kızı Sophia, doğduğu günden bu yana pek çok ameliyat atlattı. Konuşamayan, göz teması ve çıkardığı seslerle ailesiyle iletişim kuran Sophia, çok zor bir hayat yaşıyor olsa da çok güçlü ve mutlu bir çocuk. Ancak çoğu internet kullanıcısı Sophia'ya hakaretler yağdırıyor, çocuğun ölmesi gerektiğini söylüyor. Hatta onlara göre Sophia aslında hiç doğmamalıydı!

Sophia yüzü, elleri ve ayaklarında deformasyonlarla doğdu. 1 yaşında ise minik bebeğe gelişim bozukluğu rahatsızlığı olan Rett Sendromu teşhisi konuldu. Sonuç olarak Sophia'nın 7/24 ailesinin bakımına ihtiyacı vardı.

AĞIZA ALINMAYACAK HAKARETLER ETTİLER'

Anne Natalie Weaver, CNN'e verdiği röportajda çocuğunun bugüne kadar 22 ameliyat geçirdiğini, beslenme tüpüne ve kolostomi (kalın bağırsağın bir ameliyat ile karın ön duvarına bağlanması) çantasına bağlı olduğunu söyledi.

Anne Natalie Weaver, kızının mükemmel olduğunu düşünüyor. Diğer yandan sosyal medyanın arkasına sığınan bazı kullanıcılar Sophia için ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor. Acımasız tweet'ler karşısında anne de kızını korumak için uğraş veriyor.

İnternette kendisine ve çocuğuna yapılan hakaretlere alışkın olan anne, “İnsanlar incitmek için ellerinden geleni yapıyor. Bana çocuğumu öldürmemi ve onu sefaletten kurtarmamı söylüyorlar” diyor.

Ancak kürtajı öven bir paylaşım Natalie Weaver için artık son noktaydı. Anne, Rett sendromlu kızının fotoğrafını kullanarak kürtajı öven tweet'i şikayet etti. Birkaç kez Twitter hesabını şikayet etmesine rağmen aynı mesajın halen orada olduğunu görmek anneyi sinirlendirdi.

Aktivist anne yaşananlardan sonra medyanın gücünü kullanarak bir hareket başlattı. İnsanlara hakaret dolu tweet'i rapor etmelerini istedi. Hatta yerel bir haber merkezine hikayesini anlattı. Yaşananların ardından Natalie Weaver'a Twitter yetkililerinden özür mesajı geldi, şikayet edilen tweet silindi ve hesap da askıya alındı.

Twitter, artık engelli kişilere karşı kırıcı, tehditkar ve nefret içerikli söylemlerin de yasaklar arasına girdiği açıkladı. Twitter’ın sakıncalı tweet’leri şikayet etmek için kullanılan raporlama sayfasına eklenen “engel” seçeneği de tıpkı dil, din, ırk, cinsiyet ve yönelim gibi daha önceden doğrudan hedef alınması yasaklanan kategoriler arasında yer aldı.

RETT SENDROMU NEDİR?

Rett Sendromu, özellikle kız çocuklarında görülen nörolojik bir rahatsızlıktır. Bu sendromun erkeklerde de görülebileceği biliniyor ancak erkek ceninlerde bu durum genellikle annenin düşük yapması, doğum anında ölüm veya anne karnında erken ölüm gibi durumlarla sonuçlanmaktadır. Rett Sendromu, ilk defa Dr. Andreas Rett tarafından tanımlanmış, Dr. Bengt Hagberg ve çalışma arkadaşları tarafından 1983 yılında yayınlanan raporla bir hastalık olarak dünya çapında tanınmıştır.