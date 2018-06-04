Klozete tuvalet kağıdı serip oturuyorsanız dikkat! Umumi bir tuvalete girdiniz, sizden önce kim bilir nasıl kullanıldı diye düşünüyorsunuz. Hijyenik olması için önce tuvalet kağıdı ile üstünü sildiniz, sonra da klozete oturmamak için tuvalet kağıdını serip oturdunuz. Sizi koruduğunu sandığınız şey aslında mikrobun asıl sebebi olabilir.

Bilim dünyasına göre tuvaletler üzerinde bakteriyi barındırmayacak şekilde üretiliyor. Tabii bu konu tartışmalı çünkü birçok ölçümde umumi tuvaletlerin kapı kolunda dahi inanılmaz bakteriler mevcut. Ancak uzmanlara göre klozetin üstüne, tuvalet kağıdı serip, ardından elimizi yüzümüze sürmek mikropların daha fazla yayılmasına neden oluyor.

“TUVALETLER ENFEKSİYON GEÇİŞİ İÇİN BİR ARAÇ DEĞİLDİR”

Huffington Post internet sitesine konuşan Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden William Schaffner, “Tuvaletler enfeksiyon geçişi için bir araç değildir. Hiçbir hastalığa yakalanmazsınız” diyor. Tuvaletler ile ilgili bir diğer önemli bilgi de sifonu çekerken klozet kapağını kapatmanız gerektiği.

Çünkü eğer sifonu çekerken kapağı kapatmazsanız bakteriler sıçrayan su ile birlikte klozetin dışına taşıyor.