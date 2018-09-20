İncesaz, şehit aileleri ve gaziler için sahne aldı

"Sen, ben yok! Biz varız... Çünkü birlikte çok güzeliz" sloganıyla düzenlenen, Şehit ve Gazi çocuklarına burs imkanı sağlamak için organize edilen programda İncesaz konser verdi. Düzenlenen konser ile elde edilen gelirle şehit ve gazi çocuklarına burs imkanı sağlanacak.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, “Konserden elde edilen gelirlerin bir kısmı, vatanımızı korumak için cephede hayatını kaybeden şehitlerimizin ve gazilerimizin üniversitelerde öğrenim görmekte olan çocuklarına burs olarak verilecektir”, dedi.

Konya’da şehit ve gazi aileleri için eşsiz bir gece yaşatan İncesaz ekibinde grup üyeleri; Solistler Ezgi Köker Aldemir, Bora Ebeoğlu ile Murat Aydemir/Tanbur, Taner Sayacıoğlu/Kanun, Emre Erdal/Kemençe, Türker Çolak/Vurmalı Çalgılar, Akın Aral/Bas Gitar, Volkan Hürsever/Kontrbas, Cengiz Onural/Gitar, Dinçer Demirci/Ses Mühendisi yer aldı.

Birçok firmanın sponsorluğunda düzenlenen geceye, MHP İl Başkanı Murat Çiçek ile MHP Konya Milletvekili Esin Kara ve İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş da katıldı.