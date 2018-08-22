Köpek balığının sırtına bindiği için tutuklandı

Endonezya'da, dalış esnasında bir köpekbalığını sürmeye çalışan dalgıç tutuklandı.

Daily Mail’in haberine göre, Çendravasih Körfezi’ndeki dalış seansları sırasında, yerel bir işadamı arkadaşlarıyla birlikte yakınlarda yüzen bir balina köpek balığının sırtına binerek sürmeye çalıştı. İnternetteki videoda, adamın balığın sırtına bindiği ve arkadaşlarının da yüzgeçlerine tutunduğu görülebiliyor.

Endonezya’da balina köpek balıkları koruma altında bulunuyor. Dalgıçların, çok kolay yaralandıkları için bu hayvanlara dokunmaları yasak. Bu balıkların ayrıca insanlar için tehlikeli olmadıkları biliniyor.

Dalgıçların eylemleri Endonezyalı hayvanseverler arasında bir öfke fırtınasına neden oldu ve bu durum yetkilileri de harekete geçirdi. Endonezya Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, söz konusu dalgıcın tutuklandığı bildirildi.